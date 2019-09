Il 7 e l’8 settembre i Minibasket Open Days a Codogno e Piacenza

Il weekend del 7-8 settembre andranno in scena i Minibasket Open Days organizzati da Assigeco Piacenza.

“I bambini e le bambine nati dal 2008 al 2014 – è l’invito della società – potranno venire a provare a fare due tiri a canestro con i ragazzi del nostro staff, per appassionarsi e innamorarsi di questo meraviglioso sport”.

Questi i dettagli dei due Open Days che si svolgeranno a Piacenza e Codogno:

– Sabato 7 settembre, alle ore 15:30, al Palazzetto di San Lazzaro di Piacenza (via Cavaglieri)

– Domenica 8 settembre, alle ore 15:30, al PalaCampus di Codogno (via Papa Giovanni XXIII)

In entrambe le giornate è prevista una merenda in compagnia per tutti i partecipanti, alle ore 17.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli istruttori

Marco, tel. 3668700993

Nora, tel. ‪3294831262

Max, tel. ‪3460669758