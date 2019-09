Il Busa FoodLab si aggiudica il Torneo Taverna

Il Busa Foodlab conquista la vittoria al Torneo Taverna superando in una emozionante ed intensa finale al PalaBertoni l’Enercom Fimi Crema. Una sfida che si dimostra piuttosto impegnativa per le ragazze di coach Sassi: servono infatti cinque set per piegare la resistenza delle cremasche, prossime avversarie di Gossolengo nel campionato di serie B2 che prenderà il via sabato 19 ottobre.

Una serata che vede non soltanto la squadra salire sul gradino più alto del podio ma anche il riconoscimento di due premi individuali: Michela Traversoni ha infatti ricevuto il premio di miglior libero mentre per Chiara Scarabelli è arrivata la palma di miglior giocatrice del torneo.

Scarabelli e compagne arrivano all’ultimo atto del torneo dopo la semifinale chiusa per 3-0 con Brembate lo scorso mercoledì, le avversarie dell’Enercom Fimi Crema avevano invece superato Pneumax Lurano con il punteggio di 3-2 nell’altra semifinale.

Nel primo set della finalissima le ragazze di coach Sassi allungano fino allo score di 8-20, Crema strappa qualche punto di vantaggio (16-21) con Il Busa Foodlab che si ferma per un timeout. Il finale premia le biancoblu: l’ultimo punto arriva con una diagonale di capitan Scarabelli.

Avvio di secondo set decisamente equilibrato: Enercom Fimi Crema riesce a mantenersi in scia del Busa Foodlab (11-12) e passa a condurre (15-14). Si gioca punto a punto con Sassi a fermare il gioco sul 20-19: finale tiratissimo con Crema a conquistare e chiudere la prima palla set.

Le padrone di casa partono con il passo giusto anche nel terzo parziale costringendo il Busa Foodlab ad inseguire sul 7-4. Donida riporta lo score sul nove pari per un prosieguo di set ancora una volta all’insegna del grande equilibrio. Equilibrio che si spezza a favore delle biancoblu di Sassi: muro di Cattaneo per il set point, chiuso da un ace di Donida.

Avanti nel conto set, il Busa Foodlab prova ad aprire il quarto parziale determinato a chiudere la contesa (10-14). Crema rientra con due ace consecutivi prima limitando il vantaggio di Gossolengo ad un solo punto (20-21) poi trovando il ventuno pari. Il finale si gioca sul filo di lana: Crema chiude 25-23 con un ace ed un grande muro.

Il tiebreak si apre con il doppio vantaggio dell’Enercom (2-0), il Busa Foodlab risponde prontamente (2-2) ma lo score non si sblocca (5-6): al cambio campo sono due i punti di vantaggio per le biancoblu (6-8) che provano ad allungare con l’ace di Zambelli (6-11). Crema però non demorde e firma un break di di 6-1 pareggiando i conti. Serve l’ennesima accelerazione della serata per imprimere la svolta: è Gossolengo a portare a casa la vittoria.

ENERCOM FIMI CREMA-BUSA FOODLAB GOSSOLENGO 2-3

(22-25; 25-22; 22-25; 25-23; 13-15)

BUSA FOODLAB GOSSOLENGO: Colombano 2, Cobbah 12, Chinosi 3, Scarabelli 25, Donida 19, Galibardi, Zambelli 8, Cattaneo 17, Traversoni (L). NE: Caviati, Bianchini, Antola, Nedeljkovic. All. Sassi-Anni

Nicolò Premoli