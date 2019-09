Il Cai presenta la nuova carta escursionistica dell’Appennino piacentino

Sarà presentata venerdì 27 settembre alle ore 21, alla sede del CAI (Club Alpino Italiano) alla Cavallerizza di Piacenza, la carta escursionistica dell’Appennino Piacentino della zona Val Nure, Val d’Arda e Val Ceno.

Con questa uscita si completa la collana di tre cofanetti che copre l’intero territorio dell’Appennino Piacentino interessato dalla rete dei sentieri del Club Alpino Italiano. L’opera è nata dalla collaborazione tra Infocartografica con il CAI Piacenza – sez. G. Pagani, che ne ha curato la rete sentieri e la guida con le informazioni per l’escursionista, e con Ediprima che ne ha curato stampa e confezionamento

Il cofanetto è composto dalla carta escursionistica, stampata in fronte/retro, e da una piccola guida con informazioni utili all’escursionista, quali le caratteristiche tecniche dei percorsi, le indicazioni delle possibili attività da svolgere (arrampicate, alpinismo, cascate di ghiaccio, torrentismo), i rifugi e un elenco di beni architettonici da visitare.

Le novità del 2019 sono una breve guida al “Cicloescursionismo” (in collaborazione con il Club Alpino Italiano – Sezione di Parma/Sottosezione di Fidenza) e una piccola guida al “Primo Soccorso” (in collaborazione con Anpas Emilia Romagna). L’opera è multilingua, tutte le informazioni sono in italiano, inglese e francese.