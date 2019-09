Nella mattinata di sabato 28 settembre il Prefetto di Piacenza Maurizio Falco ha ricevuto in visita di cortesia il Comandante Generale della Guardia di Finanza Giuseppe Zafarana accompagnato dal Comandante Regionale Emilia Romagna, Giuseppe Gerli.

All’incontro erano presenti il Sindaco della città e Presidente della Provincia di Piacenza, il Presidente del Tribunale, il Questore, il Comandante provinciale dei Carabinieri, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza.

L’occasione è stata propizia per ripercorrere insieme agli invitati i trascorsi piacentini del Comandante Generale Zaffarana che ha ribadito il suo enorme affetto per la città che ha ritrovato dopo numerosi anni ancora accogliente e operosa come ai tempi della sua adolescenza piacentina.

Il momento conviviale è stato curato, come in precedenti occasioni dai docenti e dagli studenti dell’Istituto Alberghiero Raineri Marcora, a cui il Prefetto rinnova la propria gratitudine ed ammirazione per l’opera educativa e professionale svolta in favore della crescita degli studenti piacentini. (nota stampa)