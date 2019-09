Il coraggio e i talenti delle donne protagonisti alla Besurica

Il coraggio e i talenti delle donne si uniscono in un viaggio il cui itinerario è stato scritto partendo da percorsi diversi che ora diventano un cammino comune.

Una sinergia che prenderà forma sabato 14 settembre con un evento organizzato dalle promotrici della Mostra fotografica itinerante “Il Coraggio delle donne” e dall’Associazione “I Nuovi Viaggiatori”: Dalle 10.30 alle 12 alla Biblioteca della Besurica Gaetano Rizzuto intervisterà alcune delle protagoniste del Coraggio e del Talento come Patrizia Calza, Sindaco di Gragnano, la fotografa Serena Groppelli, l’orafa Raffaella Lamanna, la referente di Libera a Piacenza Antonella Liotti, la Gallerista d’arte Loretta Molinari, Eleonora Palumbo, istruttore cinofilo della CRI, Paola Rossi, Presidente del Consiglio di zona di Coop Alleanza 3.0, Donatella Scardi Presidente del Telefono Rosa di Piacenza, Maria Angela Spezia Presidente di Pellicano onlus.

Porterà il suo saluto la Presidente di Svep Laura Bocciarelli. Molte altre le presenze in programma come quella dell’assessore al welfare del Comune di Piacenza Federica Sgorbati, Giacomo Capelli della Proloco di Ottone, Giovanna Palladini ideatrice e organizzatrice della mostra “Il coraggio è delle donne”, Adele Boncordo VicePresidente dell’Associazione I Nuovi Viaggiatori ideatrice del percorso “I talenti delle donne”. Anna Leonida della stessa Associazione leggerà alcuni brani tratti da articoli di Barbara Garlaschelli in tema di “Amore”.

“Da sabato nasceranno nuove iniziative – sottolineano le organizzatrici dell’evento – mai come oggi abbiamo bisogno di partecipare e diventare protagoniste di una nuova stagione di solidarietà e valorizzazione delle donne. Noi ci siamo, vorremmo diventare punto di riferimento per le tante donne che sentono la stessa urgente necessità”.