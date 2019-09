“Il Governo avvii subito la Commissione di inchiesta su Bibbiano”

Murelli (Lega) al corteo delle famiglie: «La costituzione era già stata votata al Senato. Servono tempi più rapidi e procedure snelle nei Tribunali dei minori, per evitare l’immorale business sulla pelle dei bambini». Rancan: «Vogliamo capire cosa non abbia funzionato in Regione»

«Bisogna capire adesso che cosa intenda fare il Governo della Commissione parlamentare di inchiesta su Bibbiano, di cui si era parlato nel precedente esecutivo. La richiesta di una commissione era stata presentata in Senato ed era stata votata. Con l’ex ministro della Famiglia, Alessandra Locatelli, si doveva accelerare sulla formazione della Commissione». Lo afferma la deputata della Lega, Elena Murelli – la quale aveva chiesto di far parte della Commissione per far luce sui gravi illeciti che sarebbero stati compiuti nell’affidamento di bambini a Bibbiano – che ha partecipato lil 19 settembre al corteo del Comitato autonomo per la tutela delle famiglie, da piazzale Genova allo Stradone Farnese.

Murelli si augura «che la Commissione non cada nel dimenticatoio e che venga istituita al più presto. Un altro punto importante riguarda il Tribunale dei minori. Serve una riforma che accorci i tempi e renda più snella la definizione delle cause. Ritardi e tempi lunghi vanno a discapito dei bambini che sono costretti a restare per lungo tempo nelle strutture o nelle famiglie affidatarie, lontani dai loro genitori. Ma soprattutto va evitato il business immorale sulla pelle dei più piccoli come, purtroppo, l’inchiesta su Bibbiano sta dimostrando».

Alla manifestazione era presente anche il consigliere regionale della Lega, Matteo Rancan, che fa parte della commissione d’inchiesta della Regione sul caso Bibiano. «Vogliamo capire ciò che è accaduto a Bibbiano. In Commissione stiamo ascoltando tutti i soggetti interessati, per appurare cosa, in Emilia Romagna, non abbia funzionato. Il nostro obiettivo è dare verità alla nostra gente e un futuro ai bambini, che se lo meritano».

IL COMITATO AUTONOMO PER LA TUTELA DELLE FAMIGLIE RINGRAZIA TUTTI I PRESENTI ALLA MANIFESTAZIONE – La nota degli organizzatori

Sabato sera si è tenuta la manifestazione in solidarietà alle famiglie vittime del “sistema Bibbiano”. Quasi un centinaio le persone presenti, tra cui tanti bambini e diversi rappresentanti istituzionali, che ringraziamo per la loro presenza.

La speranza è quella di aver avviato un percorso anche su Piacenza, per portare ad una maggiore sensibilizzazione sul tema ed una maggior sorveglianza da parte delle istituzioni nel settore degli affidi, diventato appetibile per il tornaconto personale di alcune persone.

A breve organizzeremo altri eventi di festa e di comunità, nei quali contiamo di vedere sempre più persone presenti, unite per una giusta causa: sempre a favore delle famiglie e dei bambini.