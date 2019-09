Il gruppo Raja riunisce le filiali europee Rajapack sotto il marchio unico Raja

l Gruppo RAJA, leader europeo nella distribuzione di imballaggi, forniture e attrezzature per le imprese, annuncia di aver riunito tutte le sue 15 filiali europee, precedentemente note come RAJAPACK, sotto il brand unico RAJA.

Con una presenza in 18 Paesi e 1.900 dipendenti, il Gruppo RAJA è specializzato nella distribuzione di materiali per imballare, proteggere, sigillare, etichettare e spedire da 65 anni. Nel corso del tempo RAJA ha saputo costruire una solida brand reputation come leader del mercato grazie alla cultura del servizio al cliente, alla particolare attenzione riservata al tema innovazione e all’elevata competenza dei suoi dipendenti.

Nel 2018, il Gruppo francese ha registrato un fatturato di 631 milioni di euro, di cui quasi il 50% fuori dalla Francia, e ha servito 420.000 clienti europei di tutte le dimensioni e di tutti i settori merceologici.

RAJA: un brand europeo

L’armonizzazione delle filiali europee renderà RAJA più facilmente identificabile in tutta Europa. “Il marchio RAJA è una promessa ai clienti sulla qualità impeccabile dei prodotti e dei servizi offerti, sullo stretto rapporto creatosi negli anni e sui significativi impegni ambientali e sociali che l’azienda da sempre sostiene”, afferma Danièle Kapel-Marcovici, CEO del Gruppo RAJA.

Presente sul mercato italiano dal 2006, RAJA Italia ha sede a Castel San Giovanni (PC) e conta circa 50 dipendenti. “Questo rebranding esprime la volontà della società di valorizzare l’offerta e consolidare il posizionamento sul mercato. – afferma Lorenza Zanardi, General Manager di RAJA Italia – Per tutti i nostri clienti, da sempre al centro della strategia RAJA, non è altro che un’ulteriore garanzia della stabilità, dell’affidabilità e dell’esperienza che ci caratterizzano. In quest’ottica, infatti, continueremo a sviluppare la nostra presenza e il nostro business sul territorio nazionale con piena fiducia nel futuro”.

Obiettivi importanti e prospettive promettenti per il 2019

Nel 2019, il Gruppo RAJA porterà avanti la sua strategia di sviluppo multicanale in tutta Europa.

“Vogliamo continuare a fornire ai clienti soluzioni più innovative, personalizzate ed eco-friendly. – afferma Danièle Kapel-Marcovici – Stiamo rafforzando i prodotti a catalogo, la logistica e l’organizzazione per raggiungere rilevanti obiettivi di crescita e redditività. Queste operazioni molto probabilmente ci permetteranno di fatturare circa 690 milioni di euro nel 2019”.

Obiettivi ambiziosi che saranno guidati dallo sviluppo dei principali clienti, in particolare nel dinamico settore dell’e-commerce, così come dagli investimenti in tecnologia digitale e dal miglioramento della logistica.

*15 filiali europee Belgio, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Germania, Spagna, Austria, Italia, Repubblica Ceca, Svizzera, Norvegia, Polonia, Danimarca, Svezia, Portogallo, Slovacchia