Il malato oncologico e l’importanza del lavoro, riflessioni in un convegno in ospedale

L’importanza del lavoro nei malati oncologici: è il tema intorno al quale si svilupperanno riflessioni e un dibattito in occasione di un importante convegno in programma il prossimo 11 ottobre, a partire dalle ore 14, nella sala Colonne dell’ospedale di Piacenza.

Un appuntamento, al quale la cittadinanza è invitata, promosso dal reparto di Onco-ematologia diretto dal dottor Luigi Cavanna, che riunirà per l’occasione medici, infermieri, psicologi, imprenditori, avvocati e giornalisti. Nell’occasione saranno inoltre presentati i risultati di una ricerca sul tema svolta sul territorio piacentino.

Il corso è accreditato ECM per tutte le professioni sanitarie (max 100 posti). Sono riservati alcuni posti per non dipendenti dall’ Ausl di Piacenza: medici, psicologi e infermieri. Per l’iscrizione: http://www.ausl.pc.it/offerte_formative/iscrizioni_online.asp

LA LOCANDINA CON IL PROGRAMMA