Il Pd riunisce i segretari: “Sì al confronto col M5s, basta divisioni”

Partono i martedì del Pd: riuniti i segretari di circolo e gli amministratori

Segretari di circolo del Pd riuniti insieme agli organismi provinciali e agli amministratori per mettere in fila le novità politiche, non poche, nazionali e in agenda una serie di iniziative locali. Così il Pd piacentino si prepara per una nuova stagione politica, comunque andranno le cose a Roma.

“Abbiamo voluto un confronto diretto e non solo mediato attraverso i social tra persone che si sentono parte di una comunità politica la cui identità si radica in un riformismo moderno alternativo alle pericolosa destra sovranista che sta facendo un gran male al nostro Paese” ha sottolineato in apertura di riunione il Segretario provinciale Silvio Bisotti davanti ad una platea numerosa riunita lunedì pomeriggio alla Magnana.

Una partecipazione segno dell’attenzione degli iscritti del Pd rispetto i nuovi scenari aperti sull’ipotesi del nuovo Governo. Numerosi anche gli interventi che, pur con sfumature diverse, hanno sottolineato da un lato l’adesione alla proposta politica di provare l’alleanza con il Movimento 5 Stelle, anche se qualcuno ha sottolineato la preferenza verso le elezioni, ma unanimi nel sottolineare l’importanza del senso di responsabilità del Pd e l’accettazione responsabile delle decisioni prese. Sì al confronto ma basta con le le divisioni: questo il senso di tutti gli interventi.

Sul piano.operativo l’attività vede in calendario la partecipazione piacentina alla chiusura della festa nazionale dell’Unità a Ravenna dal cui palco interverrà Nicola Zingaretti domenica 8 settembre (adesioni per mail a info@pdpiacenza.it) un incontro il 9 settembre alle 18 a palazzo Ghizzoni Nasalli (Vicolo Serafini 12) intitolato “Legalità e giustizia – Le parole semplici di un Paese per bene: Ritroviamole insieme” con il senatore Franco Mirabelli della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere e la giornalista Floriana Buffon nota per le sue inchieste sulla criminalità organizzata.Modera Mattia Motta della Segreteria nazionale Fnsi.

Seguiranno “I martedì del Pd” il primo, il 17 settembre dei quali sarà dedicato all’avvio della Conferenza donne. In contemporanea è aperta la campagna tesseramento. (nota stampa)