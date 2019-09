Il Piace cerca conferme contro il Carpi, ma scoppia il caso Cacia: non convocato

E’ un Piacenza in cerca di conferme quello che torna in campo al Garilli nel big match contro il Carpi (sabato, ore 20.45), ma la vigilia in casa biancorossa è scossa dalla vicenda Cacia: l’attaccante non è convocato, come comunicato dal vicepresidente Roberto Pighi e dal dg Marco Scianò.

Un vero e proprio caso, scoppiato al termine della gara di mercoledì sera contro il Ravenna: Cacia, che poco prima ha realizzato il sui primo gol in campionato, si presenta in sala stampa e ringrazia compagni di squadra, staff tecnico, il direttore sportivo Matteassi e la propria famiglia. “E il presidente?” – gli viene chiesto. La risposta: “E la mia famiglia. E basta”.

Una frattura con Stefano Gatti, sembra riconducibile ad alcune critiche che il presidente onorario avrebbe rivolto all’attaccante, che si sperava di poter sanare con un incontro fra i due nella mattinata di venerdì: evidentemente così non è stato. Resta da capire cosa succederà a partire da lunedì prossimo: certamente una grana di cui la squadra avrebbe fatto volentieri a meno.

Tornando al campo, la terza partita nel giro di una settimana potrà dare ulteriori indicazioni sulle condizioni di un gruppo che pare avere imboccato la strada giusta; i presupposti ci sono tutti: la vittoria contro il Ravenna ha messo in mostra una squadra in palla, capace di costruire gioco e di concretizzarlo. A questo aggiungiamo il grande periodo di forma di Paponi, già a segno cinque volte in questo inizio di stagione, e – si poteva dire – anche il ritorno al gol di Cacia: ma ora la situazione dell’attaccante resta tutta da decifrare.

Certo è che l’impegno casalingo contro il Carpi sarà un significativo banco di prova. Oltretutto, la squadra guidata da Giancarlo Riolfo, considerata fra le favorite del girone e appaiata ai biancorossi in classifica, è reduce dalla prima sconfitta in campionato (2-0 in casa del Reggio Audace) e andrà a caccia di un pronto riscatto. “Il Carpi è squadra solida, ma siamo pronti – inquadra la gara Franzini, che a parte il già citato Cacia potrà contare sulla rosa al completo -. Cerchiamo di mantenere l’assetto delle ultime due gare, abbiamo giocato bene ma sicuramente c’è sempre qualcosa da migliorare”.

Il Carpi in difesa dovrà fare a meno di Sabotic, squalificato; a centrocampo dovrebbero rientrare Pezzi e Carta, con l’ex Saber che potrebbe invece partire dalla panchina. “Il Piacenza è una squadra esperta per la categoria, che sa quello che vuole e sta facendo bene – le parole di Riolfo -, noi ripartiamo con le nostre qualità per fare risultato”.