Il Piace fermo in una nebbia di moduli settembrini. KO e dubbi

LOGGIONE BIANCOROSSO 2019-2020 Puntata 2 (Piacenza-Fermana)

di Giovanni Pecoli e Carlo Politi

Domanda: il Piace di Trieste di una settimana fa fu solo fortunato o abile nel far saltare il banco al Nereo Rocco? Forse non lo si capirà bene fino in fondo ma si sospetta la prima ipotesi.

Il ko interno al Garilli fa nascere mille dubbi, la squadra è ancora lontana da una condizione atletica accettabile ed i nuovi schemi tattici stanno travolgendo oltre che la rosa anche il suo mister.

Franzini principale sospettato di una squadra poco reattiva al goal di Cognigni (giunto agli albori della ripresa) ma non di certo l’unico….Cacia, immagine e simbolo di questo Piace sembra smarrito in un prepensionamento pericoloso in zona goal; Cattaneo e Giandonato appaiono lontani dalle loro potenzialità, lenti, ingombranti, mal posizionati, per non parlare poi dell’inesperienza totale dei giovani Imperiale e Zappella.

Un groviglio di problemi che di fatto rallentano un Piace immerso in un’ atipica nebbia settembrina.

Note positive forse solo nella sicurezza dei vari Del Favero , Pergreffi (una roccia) e del buon Milesi che si è già ambientato a dovere dopo il periodo delle risaie vercellesi. Urge un nuovo quadrato, capire che non bisogna più perdersi in un bicchiere d’acqua: Franzini dispone di una rosa si indebolita un poco ma non per questo “gramma”come si dice da queste parti

I nuovi seggiolini scottano ancora sotto il sole cocente ma in mezzo al campo è nebbia…Urge ritrovare il sole ed identificare l’eventuale colpevole di una resa troppo arrendevole contro i canarini marchigiani.

La partita del pareggio che non arriva per errori dei singoli ma anche per chi dalla panchina dovrebbe gridare forse un po’ di più….forza!!! In tutti i sensi.

IL BORSINO BIANCOROSSO:

TOP

Fatichiamo non poco a trovare una cosa positiva del match: Ci concentriamo e diciamo forse il nostro nuovo portierino Del Favero. Sicuro, affidabile e bravo. Finalmente, fra l’altro, un estremo difensore abile nelle uscite a centro area: sa leggere benissimo le azioni avversarie e d’istinto intervenire a presa alta nel momento e nel punto giusto. Bene così.

FLOP

La precarietà fisica e tattica della squadra: tanti flop, purtroppo. Già detto nella prima parte della nostra rubrica dei problemi legati ai giocatori, al mister, al modulo e quant’altro ci preme però sottolineare un altro punto che purtroppo annulla e rovina di fatto ogni tentativo di gioco fluido e piacevole. Il terreno di gioco. E’ triste molto vederlo così: ad inizio partita sembra anche buono e ben tenuto ma a mano a mano che la partita va avanti emergono zolle e porzioni di terreno che impediscono, di fatto, di giocare palla a terra. Spiace molto vedere il Garilli (che notoriamente in passato è stato sempre un tappeto invidiabile anche per la serie A) in queste condizioni, specialmente dopo l’enorme sforzo di ristrutturazione eseguito negli ultimi tempi, ma siamo sicuri che su un terreno più idoneo vedremmo sicuramente più gioco.

Alla prossima, cuori biancorossi.