Il primo giorno di scuola, tra speranze e incertezze

IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA

Ogni anno l’inizio della scuola è celebrato con la dovuta solennità, alla presenza del Presidente della Repubblica, come messaggio per l’intero Paese e dai responsabili dei vari enti regionali e locali. Quest’anno la manifestazione nazionale si è tenuta all’Aquila, una città che combatte per la ricostruzione dopo il terremoto. Si vuole ribadire che l’istruzione è uno dei diritti fondamentali indicati dalla Costituzione per tutti i giovani e la presenza delle autorità è la garanzia dell’unità e l’impegno per le nostre comunità.

La qualità del sistema formativo però è molto diversa nei territori e nelle condizioni economiche e culturali delle famiglie. Mandare i ragazzi a scuola vorrebbe poter dire che gli ostacoli che si frappongono alla parità tra i cittadini sono stati eliminati, mentre sappiamo che così non è, la disequità sociale permane e l’abbandono è ancora troppo alto, senza che sia stato raggiunto un efficace orientamento ed assicurato una positiva transizione verso il mondo del lavoro.

Unità nazionale e coesione sociale, due elementi che sono richiamati dalla simbologia del primo giorno di scuola, ce n’è bisogno soprattutto in quest’ultimo periodo fatto di egoismi rivendicativi e di tentativi di separare il Paese in zone sviluppate e arretrate. Sussidiarietà e solidarietà sono i principi che il Presidente Mattarella ha più volte sostenuto, che devono però essere accompagnati da efficienza e responsabilità, a partire dalle autonomie scolastiche e territoriali, requisiti che una scuola centralistica e governata dal ministero non è più in grado di garantire a cominciare dall’immobilismo della stessa amministrazione.

Ma c’è un altro primo giorno da segnalare, quello dell’insediamento del nuovo ministro dell’istruzione, della sua vice e di due sottosegretari. Un avvenimento da libro Cuore se si leggono le dichiarazioni di alcuni di loro. Promesse rituali che evocano un bel passato scolastico, forse perché fa parte dei ricordi giovanili, però non deve stupire se soprattutto i docenti esprimono riserve trovandosi in una situazione che mai come adesso vede uno scollamento tra istituzione e realtà che i nuovi responsabili farebbero bene, passato il primo momento di euforia, ad assumere tra le priorità, proprio per consentire all’anno scolastico di avviare una efficace progettualità educativa.

La situazione dei precari e dei supplenti è molto pesante soprattutto nelle scuole del nord che risentono meno del decremento demografico e chiedono più tempo scuola. Sono stati promessi e mai realizzati tanti concorsi, riservati e ordinari; non si vuole un reclutamento su base regionale, ma poi si deve ricorrere alle graduatorie di istituto. I posti non vengono coperti perché i finanziamenti sono insufficienti ed una buona parte del personale è a rischio reddito di cittadinanza. Il precedente governo nel documento di economia e finanza ha calato le risorse per i prossimi due anni per l’effetto diminuzione degli studenti.

Sul recente ingresso di nuovi dirigenti scolastici pende un pronunciamento della magistratura, ma ancora molto diffuse sono le reggenze. Ogni istituto al quale è riconosciuta l’autonomia deve avere circa 1000 studenti ai quali corrispondono circa 100 docenti. In Finlandia c’è un preside per 500 alunni.

Entrando nelle aule non si trovano quasi più le maestre idealizzate dalla testimonianza della sottosegretaria, ma ci sono quelle stressate dalle difficoltà di relazione con classi troppo numerose per poter seguire i bambini dell’era tecnologica, i genitori che cercano di scaricare sulla scuola le loro difficoltà educative, una società che non le considera ed uno stato che non le retribuisce adeguatamente. L’Europa è un’opportunità anche per un confronto in tempo reale. Oltre al possesso di contenuti culturali e metodologici si deve curare anche l’orientamento professionale dei docenti, nonchè l’idoneità psicologica.

Sono interessanti le dichiarazioni del nuovo ministro, peraltro non nuovo dell’ambiente, in quanto aveva ricoperto la carica di vice nel governo precedente e quindi profondo conoscitore dell’amministrazione ed anche delle tante iniziative annunciate e lasciate in sospeso dal suo predecessore. Oltre all’auspicata integrazione tra scuola, università e ricerca, attualmente separate in casa, vorrebbe che al ministero si respirasse un’aria allegra, forse perché è consapevole di una realtà piuttosto depressa ma soprattutto immobile, come ad esempio nell’amministrazione periferica che manca di direttori degli uffici scolastici regionali e dei necessari organici. E’ noto che le strutture decentrate del MIUR navigano da tempo nell’incertezza e che anche in questi mesi alcune regioni hanno chiesto di subentrare, pensando ad una maggiore efficienza. Bisogna comunque scegliere tra centralismo e autonomia, perché un governo che vuole mantenere il potere al centro si dimostra sempre più inadeguato, mentre mutando le funzioni occorrerebbe reindirizzare tutto l’apparato.

Augurare un buon anno scolastico non può voler dire far leva soltanto sui sentimenti, che pure sono importanti, ma il nostro sistema sta scivolando in fondo a tutte le classifiche e non possiamo affidarci soltanto a persone eroiche di cui peraltro si sente sempre meno parlare, perché la motivazione degli operatori è sempre più debole. Sono le autonomie locali che si devono riorganizzare per sostenere la qualità della formazione e lo sviluppo dei territori.

Gian Carlo Sacchi