Il ringraziamento delle autorità a Laura Peveri, bronzo di pattinaggio

Il Prefetto di Piacenza Maurizio Falco, insieme al sindaco e presidente della Provincia di Piacenza Patrizia Barbieri, al Questore Pietro Ostuni, al Comandante provinciale dei Carabinieri Michele Piras, al Comandante provinciale della Guardia di Finanza Daniele Sanapo, al Vice Sindaco di Monticelli d’Ongina Giuseppe Papa, al Delegato provinciale del Coni Robert Gionelli hanno incontrato in Prefettura l’atleta delle Fiamme Oro Laura Peveri, che lo scorso luglio ha vinto la medaglia di bronzo ai campionati mondiali di pattinaggio.

Il Prefetto ha voluto ringraziarla non solo per l’impegno atletico che ha dato lustro all’Italia e di certo ne darà ancora nei prossimi anni, ma anche per la grande forza d’animo dimostrata in occasione dell’ultima vittoria, nonostante avesse subito la gravissima perdita del papà.

Il Sindaco di Piacenza, in ricordo di questo momento, ha reso omaggio all’atleta consegnandole una pergamena di ringraziamento.