Il senatore Franco Mirabelli ospite a Piacenza per parlare di legalità e giustizia

“Legalità e Giustizia, le parole semplici di un Paese per bene: ritroviamole insieme”: è il titolo di un evento organizzato dalla sezione piacentina del Partito Democratico, previsto per lunedì 9 settembre, alle 18, presso il Palazzo Nasalli Ghizzoni a Piacenza (Vicolo Serafini, 12).

“L’iniziativa, che rientra nella cornice della Costituente delle idee avviata a livello nazionale – spiegano i rappresentanti locali del Pd in una nota – , vedrà ospiti il senatore Franco Mirabelli della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre associazioni criminali, anche straniere e la giornalista Floriana Bulfon, nota per le sue inchieste sulla criminalità organizzata e collaboratrice di molte testate come ad esempio L’Espresso”.

A moderare l’incontro Mattia Motta, della Federazione della stampa nazionale. Introdurrà invece il segretario provinciale Silvio Bisotti, che presentando l’incontro sottolinea “Intendiamo riportare al centro dell’attenzione il tema della legalità perché riteniamo che sia indispensabile non abbassare la guardia rispetto a fenomeni che purtroppo non vedono indenne la nostra provincia. I relatori che abbiamo invitato garantiscono il necessario approfondimento anche tecnico”.

“L’incontro – concludono i dem – segue la riunione Segretari di circolo del Pd che nei giorni scorsi insieme agli organismi provinciali e agli amministratori hanno fatto il punto sulle novità politiche non di poco conto che si sono succedute negli ultimi giorni come l’avvio del Governo a maggioranza Pd e Cinquestelle con la nomina a Ministro alle Infrastrutture e trasporti di Paola De Micheli”.