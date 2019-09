Il talento piacentino Fagioli sempre più bianconero: rinnovo di 4 anni con la Juve

Firma importante per Nicolò Fagioli, talento piacentino classe ‘2001: il giovane centrocampista ha infatti prolungato fino a giugno 2023 il contratto che lo lega alla Juventus.

A darne notizia lo stesso Fagioli sul suo profilo Instagram, con tanto di foto insieme ai genitori al momento della firma: “Da quando ero bambino sognavo di indossare questi colori – scrive -. Sono felice, orgoglioso e onorato di aver rinnovato il contratto con la Juventus, una delle squadre migliori al mondo. FINO ALLA FINE”.

Centrocampista dai piedi buoni, Fagioli è arrivato a Vinovo nel 2015 dove si è fin da subito messo in mostra, tanto da farsi notare anche da Massimiliano Allegri che lo ha pubblicamente elogiato. Protagonista la scorsa stagione con la maglia della Primavera bianconera, ha collezionato due presenze con la Juventus Under 23 e si è messo in evidenza anche con la maglia dell’Italia Under 19: sua una delle due reti azzurre nella recente amichevole contro l’Olanda disputata a Fiorenzuola.

Foto Instagram