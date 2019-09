Imbocca contromano piazzale Medaglie d’Oro e fa un frontale. Conducenti illesi

Schianto “frontale” a piazzale Medaglie d’Oro poco dopo le 19 di giovedì 26 settembre.

Un furgoncino Peugeot, proveniente da via Vittorio Veneto, ha imboccato la parte sinistra in prossimità dello spartitraffico, immettendosi nel traffico contromano. In quel momento proveniva una Fiat 500L e l’impatto è stato inevitabile. Solo qualche contusione per la donna a bordo della Fiat, che tuttavia non è ricorsa alle che dei sanitari del 118. Illeso, invece, l’anziano che conduceva il furgoncino.

Sul posto le volanti del 113, in supporto ai colleghi della Polizia Municipale di Piacenza per dirigere le operazioni di viabilità e i rilievi del sinistro. Il traffico ha subito notevoli disagi lungo via Saliceto, con una colonna d’auto che si è sviluppata sino all’intersezione con la rotatoria di via Morigi angolo via XXIV Maggio.