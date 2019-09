Imprenditoria femminile, 3 incontri per andare “ConsapevolMente a segno”

E’ stato presentato questa mattina presso la Camera di commercio di Piacenza il nuovo progetto del Comitato per la Promozione dell’Imprenditorialità Femminile “ConsapevolMENTE a Segno”.

Tre seminari per allenare la propria resilienza ed antifragilità, riscoprire l’istinto e la visione imprenditoriale e sviluppare nuove idee di progetto, rileggendo le sfide in chiave positiva. Nelle giornate di corso le imprenditrici saranno infatti stimolate a sviluppare idee e progettualità innovative per la propria azienda, a trovare una strada per trasformare in opportunità il repentino evolversi della situazione sociale ed economica.

“Oltre a docenti altamente qualificati – spiegano dalla Camera di Commercio -, ci saranno anche dei co facilitatori che affiancheranno le imprenditrici, aiutandole a perseguire obiettivi concreti: riconoscere il valore della sfida e dei cambiamenti drastici; allenare la visione strategica e la capacità di influenza, rendendola percorribile; allenare la capacità di trasformare le sfide in opportunità di differenziazione”.

Il Comitato ha puntato sul potenziamento delle risorse e delle energie “per esercitare fino in fondo la grande opportunità di essere imprenditrici, di realizzare il proprio sogno, la propria passione, riscoprendo tutti gli strumenti adatti a guidare energicamente il cambiamento: il valore aggiunto del percorso, oltre alle tematiche affrontate, è rappresentato dall’adozione di metodologie didattiche innovative, abbandonando gli approcci formativi più tradizionali”.

IL PROGRAMMA

Durante il primo incontro, il 18 ottobre , “Allenare la propria resilienza ed antifragilità”, i docenti Samantha Gamberini e Tommaso Marchini, utilizzeranno le metodologie tipiche dell’arte teatrale, uno strumento di formazione professionale che offre la possibilità di riflettere sui propri comportamenti in modo divertente ma comunque di grande impatto.

Il secondo incontro, l’8 novembre , “Riscoprire l’istinto e la visione imprenditoriale”, gestito dalla docente Anna Piacentini, stimolerà le partecipanti in un allenamento volto a riscoprire il proprio sé, la propria motivazione profonda ed i propri valoriimprenditoriali.

Infine nel terzo incontro, il 26 novembre , “Sviluppare le nuove idee di progetto rileggendo le sfide in chiave positiva”, il docente Emmanuele Del Piano, attraverso l’innovativa metodologia del LEGO SERIOUS PLAY®, farà in modo che le imprenditrici “pensino con le mani”. Si tratta di una metodologia accelerante e potenziante che permetterà all’imprenditrice di “costruire in 3d” in poche ore, il proprio Progetto di Cambiamento, nel quale pianificherà una personale strategia, analizzando anche Fattori di Rischio, Alleati e Risorse necessarie per la sua realizzazione.

Il percorso, ideato dal Comitato per la Promozione dell’Imprenditorialità Femminile e finanziato dalla Camera di commercio di Piacenza, si svolgerà presso il Campus Gruppo Bancario Credit Agricole Italia che ha manifestato la disponibilità ad ospitarlo. La gestione è stata affidata alla ditta Brainfarm di Piacenza. E’ previsto il rilascio di un attestato di frequenza a chi parteciperà ad almeno due incontri,

Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare l’Ufficio Promozione della Camera di commercio di Piacenza:promozione@pc.camcom.it– bit.ly/consapevolmenteasegno