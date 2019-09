In 2100 candidati al concorso del Comune per 29 posti da impiegato

Duemila e cento candidati per 29 posti da impiegato amministrativo nel Comune di Piacenza. Sono scaduti nei giorni scorsi i termini per partecipare al concorso bandito da Palazzo Mercanti all’inizio di agosto.

Un provvedimento reso necessario dal turn over di pensionamenti a palazzo Mercanti che è stata vista da tanti come una opportunità di lavoro non di poco conto.

Tanto che le candidature arrivate sono circa 2mila e 100 e con ogni probabilità occorrerà effettuare una preselezione.

I posti a disposizione, come detto, sono 29 e verranno assegnati tramite l’apposita selezione, con 8 posti riservati ai volontari delle forze armate.

I requisiti di base erano l’aver compiuto 18 anni e non aver superato i 65, essere in possesso del diploma di scuola superiore, non aver carichi penali pendenti e non essere stati interdetti dai pubblici uffici.

L’ammissione o l’esclusione dei candidati dal concorso sarà effettuata sulla base della conformità delle dichiarazioni contenute nella domanda rispetto ai requisiti.

Le prove d’esame saranno tenute da una Commissione esaminatrice appositamente costituita, composta da tre membri (un Presidente e due membri esperti), nominata dal Dirigente comunale del Servizio Organi Istituzionali e Risorse Umane.

Come specifica il testo del bando, l’amministrazione comunale si riserva di procedere, prima delle prove d’esame, alla preselezione qualora il numero dei candidati, esclusi coloro che ne sono esonerati, superasse le 200 unità.

L’eventuale prova preselettiva, che non è prova d’esame, consisterà nella somministrazione di test a risposte chiuse a scelta multipla per la verifica delle attitudini e della professionalità dei candidati e la loro potenziale rispondenza alle caratteristiche

proprie delle attività in questione, con le più ampie garanzie di trasparenza, imparzialità e pari opportunità.

Le prove d’esame si articoleranno in una prova scritta a contenuto teorico-pratico ed una prova orale alla quale accederanno i

concorrenti che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30; la prova orale si intende superata con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 21/30. Il punteggio finale delle prove d’esame è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e nella prova orale.

