Appuntamento a Barriera Genova a Piacenza per la nuova mobilitazione indetta dai Fridays for Future Piacenza.

Gli studenti scendono in piazza per il clima in tutta l’Italia venerdì 27 settembre e anche nella nostra città dalle 9 in poi i giovani hanno iniziato a radunarsi con cartelli e striscioni. Nella fotogallery alcuni momenti dell’avvio del corteo.

di 9 Galleria fotografica Il corteo di Fridays for Future a Piacenza 27 settembre









IN AGGIORNAMENTO

La manifestazione, è stato specificato, è pacifica e apartitica, pertanto si invita i partecipanti a non portare simboli di partito.

“E’ un appuntamento molto importante, perché è il terzo sciopero globale per il clima – hanno sottolineato gli organizzatori -, si trova al culmine della Climate Action Week, che si sta tenendo in tutto il mondo. In piazza stanno scendendo milioni di studenti e lavoratori per manifestare in nome del loro diritto al futuro e al mantenere vivibile il pianeta. E’ molto importante che anche a Piacenza i ragazzi e chi lo desidera partecipi con entusiasmo a questa mobilitazione, perché dobbiamo lanciare un messaggio molto forte a tutte le istituzioni”.

“L’attenzione nei confronti dell’ambiente è il tema politico, ovviamente non inteso in senso partitico, maggiormente sentito tra i ragazzi è quello su cui sono maggiormente informati e rispetto al quale hanno molto da dire”.

Una sensibilità che non si traduce solo nel partecipare a manifestazioni, ma che si mette in atto in tante piccole azioni concrete – hanno aggiunto – dal rinunciare alle bottigliette di plastica, sostituendole con borracce, al diminuire spostamenti in auto, usando i mezzi pubblici o la bicicletta.