In stato confusionale in riva al Po, uomo salvato grazie all’efficienza della rete dei soccorsi.

Il fatto è accaduto nella tarda serata del 17 settembre, nella zona dell’argine in via Nino Bixio a Piacenza. Sul posto sono arrivati le volanti della polizia, il radiomobile dei vigili del fuoco, due squadre dei vigili del fuoco, con gommone, e un’ambulanza Croce Bianca.

I soccorritori hanno trovato in riva al Po un uomo di 40 anni, in forte stato confusionale, pare sotto l’effetto di farmaci e forse intenzionato a compiere un gesto estremo. Grazie alla sensibilità e alla professionalità degli operatori, il 40enne è stato stabilizzato e trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato.

Le sue condizioni sono serie ma stabili.