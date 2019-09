Incidente stradale a Castelvetro, tre feriti

Scontro tra due vetture nella mattinata di domenica a Castelvetro Piacentino, in prossimità del ponte sul Po e quini al confine con la provincia di Cremona.

Sul posto i soccorsi del 118 con le ambulanze della Pubblica di Monticelli e della Croce Rossa di Cremona più l’auto infermieristica.

Da Fiorenzuola e da Cremona sono giunti anche i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza della strada.

I feriti sono tre, tutti in condizioni serie ma non in pericolo di vita.