Incontro in municipio con il console della Bulgaria a Milano

Dai toni cordiali l’incontro tenutosi martedì 3 settembre in Municipio a Piacenza, tra il vice sindaco Elena Baio e il console generale della Repubblica di Bulgaria a Milano, Tanya Dimitrova. Dalle opportunità di scambio culturale e scolastico, alle iniziative di promozione territoriale, la visita odierna è stata occasione per esprimere la reciproca disponibilità alla collaborazione.

“Soprattutto in ambito universitario e formativo – ha sottolineato l’assessore Baio, portando in tal senso l’esempio delle sedi cittadine di Politecnico e Università Cattolica – è preziosa l’opportunità di avviare progetti internazionali, che favoriscano esperienze di viaggio e apertura per i giovani”.

Esprimendo particolare apprezzamento per Piacenza, la rappresentante diplomatica bulgara ha rimarcato l’impegno per far conoscere il proprio Paese non solo sotto il profilo dell’attrattività per gli investimenti economici e imprenditoriali, ma anche per le bellezze paesaggistiche e culturali, ipotizzando una tappa, anche nella nostra città, per la mostra itinerante sulla Bulgaria già esposta in diverse realtà italiane.