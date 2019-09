Informa sociale, le notizie di settembre

La newsletter Informasociale del Comune di Piacenza

LIBRI DI TESTO, IN ARRIVO I CONTRIBUTI DELLA REGIONE

Dal 16 settembre al 31 ottobre è aperto il bando per l’erogazione di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado nel prossimo anno scolastico. Le domande si presentano esclusivamente online.

ISCRIZIONE ALLE MENSE SCOLASTICHE FINO AL 10 SETTEMBRE

Fino al 10 settembre sono aperte le iscrizioni alle mense sul portale Ecivis per l’anno scolastico 2019/2020. La domanda di iscrizione deve essere presentata per tutti i bambini che frequenteranno il servizio presso le scuole d’infanzia, le primarie e presso la secondaria di primo grado “Calvino”.

PORTIERE SOCIALE DI CONDOMINIO, SELEZIONE APERTA PER DUE GIOVANI

È stata attivata una convenzione tra Acer e il Comune di Piacenza per migliorare la convivenza all’interno dei complessi immobiliari di Edilizia residenziale pubblica. Le domande possono essere presentate entro il 10 settembre.

EMPORIO SOLIDALE, DA METÀ SETTEMBRE PRESENTI GLI OPERATORI INFORMASOCIALE E INFORMAFAMIGLIE

Dal 18 settembre, tutti i mercoledì dalle 15 alle 17 sarà presente un operatore dello Sportello InformaFamiglie & Bambini mentre ogni giovedì dalle 9 alle 12 saranno invece presenti gli operatori dell’InformaSociale.

FAMILY CARD, AGEVOLAZIONI PER FAMIGLIE NUMEROSE

Sono in arrivo, alle famiglie che ne hanno diritto, le lettere del Comune che illustrano il progetto “Family card”. L’iniziativa è dedicata alle famiglie numerose e consente di accedere ad agevolazioni in diversi ambiti. Una volta ricevuta la lettera, occorre presentarsi allo Sportello Informafamiglie&Bambini presso il Centro per le Famiglie alla Galleria del Sole, con un documento del riconoscimento del titolare in corso di validità e copia dello stato di famiglia.

CONTRIBUTI PER PROGETTI SOCIO EDUCATIVI 2019-20

È stato pubblicato l’avviso per progetti a sostegno del sistema educativo e scolastico, per la promozione dell’integrazione e del protagonismo giovanile e il contrasto al disagio. Le domande devono essere presentate entro le ore 12 del 10 settembre.

TORNA IL BUS GRATIS PER GLI ABBONATI AI TRENI REGIONALI

I pendolari che possiedono un abbonamento ferroviario annuale e mensile sopra i 10 chilometri, con partenza o destinazione da Piacenza potranno viaggiare gratuitamente anche sui bus urbani. Gli abbonamenti annuali e mensili dovranno essere caricati sulla tessera “Mi muovo” emessa da Seta oppure sulla tessera “Unica” emessa da Trenitalia. L’integrazione è valida anche per gli abbonamenti con destinazione fuori regione (ad esempio Piacenza-Milano) a condizione di avere la residenza in Emilia-Romagna.

INPS, CONFERMATO IL PERIODO VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

Inps precisa che tutte le Dichiarazioni sostitutive uniche presentate nel corso di quest’anno scadono il 31 dicembre, così come previsto da recenti modifiche legislative. Dal 1° gennaio 2020 tutte le DSU che saranno rilasciate, scadranno il 31 dicembre 2020.

ANDIAMO IN GITA A PIACENZA: MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE “RICOMINCIAMO FESTEGGIANDO”

Mercoledì 11 settembre, alle ore 10, presso il Centro per le Famiglie di via Marinai d’Italia 41, verrà organizzato un momento conviviale per la presentazione delle iniziative di settembre e ottobre. Sarà l’occasione per proiettare le immagini della scorsa stagione e dare il via a un nuovo anno di eventi dedicati alla Terza età. Per informazioni è possibile contattare in orario mattutino l’ufficio Attività socio-ricreative di via Taverna 39 (tel. 0523-492724).

SPORTELLI INFORMASOCIALE, RIPRENDONO LE APERTURE AL SABATO

A partire dal 7 settembre riprendono le aperture al sabato dello sportello InformaSociale di via Taverna, dalle 9 alle 12.30. Per un corso di formazione che coinvolgerà tutti gli operatori, martedì 17 settembre lo sportello InformaSociale di via Taverna aprirà straordinariamente alle 10.45.

SPORTELLI INFORMAFAMIGLIE & BAMBINI, NUOVI ORARI DA SETTEMBRE

Le sedi della Galleria del Sole e La Primogenita degli Sportelli InformaFamiglie&Bambini e lo Sportello informativo di via Martiri della Resistenza cambiano orario. Sede Galleria del Sole, Centro civico Farnesiana: da lunedì a sabato 9-12, mercoledì anche 15.30-17.30. Sede La Primogenita, via La Primogenita 19: da lunedì a venerdì 9-12, lunedì e giovedì anche 15.30–18. Sportello informativo di via Martiri della Resistenza 8: da lunedì a venerdì 9-12, lunedì e giovedì anche 15.30–18.

LUNEDÌ 9 SETTEMBRE CHIUSURA STRAORDINARIA DELL’UNITÀ OPERATIVA MINORI

Lunedì 9 settembre tutte le assistenti sociali dell’Unità operativa Minori di via Martiri della Resistenza 8 non saranno reperibili per il consueto ricevimento del pubblico in quanto impegnate in un corso di formazione.

INCONTRIAMOCI – LABORATORIO DI PENSIERO

Anche per il mese di settembre è in programma una riunione dell’iniziativa “Incontriamoci – Laboratorio di pensiero” ideata e curata dalla Fondazione Pia Pozzoli – Dopo di noi, dedicata ai familiari di persone disabili.

NOTIZIE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE

LA RACCONTERIA

Narrazioni e giochi gratuiti nei giardini cittadini:

– Giovedì 12 e martedì 17 settembre, presso i giardini di via Caduti sul Lavoro, dalle 17 alle 19;

– Giovedì 19 e venerdì 27 settembre, presso i giardini di Sant’Antonio, dalle 17 alle 19;

– Lunedì 23 settembre, presso il giardino del Centro per le Famiglie La Primogenita, via La Primogenita 19, dalle 17 alle 19.

DISOSTRUZIONE PEDIATRICA

Mercoledì 18 alle 15 si terrà il prossimo incontro sulle “Manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica”, gestito dalla Croce Rossa Italiana presso il Centro per le Famiglie Galleria del Sole. Incontro a numero chiuso – Iscrizione obbligatoria contattando lo Sportello InformaFamiglie&Bambini.

INCONTRO INFORMATIVO DI PRESENTAZIONE SUI CORSI PREPARTO

Venerdì 20 alle 9 si terrà la presentazione dei corsi pre-nascita per mamme che partoriranno nel mese di dicembre 2019, a cura delle ostetriche dell’Ausl e del Centro per le Famiglie del Comune di Piacenza. L’incontro è ad accesso libero e si svolgerà alla Galleria del Sole n. 55 – Centro Civico Farnesiana.

FESTA DI INIZIO ANNO DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE

Venerdì 20 alle 16.30 al Centro per le Famiglie Galleria del Sole festa di inizio attività, con animazioni e laboratori per bambini e banchetti informativi. Le attività saranno declinate sul tema della “gentilezza”, nell’ambito della 4° Giornata nazionale dei giochi della gentilezza.

SPAZIO GENITORI BAMBINI 3 – 6 ANNI

Riapre martedì 24 lo Spazio genitori bambini 3 – 6 anni, uno spazio che accoglie bambini e bambine dai 3 ai 6 anni accompagnati dai loro genitori o da un adulto di riferimento, per vivere esperienze di incontro e divertimento con il supporto di personale qualificato.

Lo spazio è aperto martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30 e sabato dalle 10 alle 12.

PERLAMAMMA

Ginnastica con il Passeggino: tutti i lunedì dalle 9.45 alle 11 o dalle 11 alle 12 e tutti i venerdì dalle 9.45 alle 11 o dalle 11 alle 12, presso il Centro per le Famiglie Galleria del Sole. Ginnastica in Gravidanza: tutti i lunedì dalle 12.15 alle 13.15 presso il Centro per le Famiglie Galleria del Sole. Per entrambi i percorsi le iscrizioni sono sempre aperte e la prima lezione di prova è gratuita. Informazioni allo Sportello InformaFamiglie&Bambini.

