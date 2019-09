Dopo l’infortunio a Caorso, Sogin “Al lavoro per ripristinare eletticità ordinaria alla centrale”

Sono in corso verifiche da parte di Ausl e vigili del fuoco di Piacenza per determinare le cause dell’infortunio sul lavoro alla centrale nucleare di Caorso, che ha coinvolto ieri un giovane operaio.

Il 31enne, dipendente di una ditta esterna e impegnato in operazioni di smantellamento della centrale, è rimasto folgorato mentre stava lavorando in un edificio secondario. Trasportato all’ospedale di Pavia, si trova ancora in condizioni critiche.

SOGIN “ATTIVATO GRUPPO INTERNO DI ANALISI” – Come ha chiarito Sogin, quanto è accaduto non ha comportato e non comporta nessun problema di sicurezza rispetto al sito nucleare. L’azienda fa sapere di avere “immediatamente attivato un “Gruppo interno di analisi” per accertare la dinamica dell’incidente, individuare le responsabilità e valutare le azioni per evitare che tali situazioni possano verificarsi di nuovo. In tal senso, Sogin è a completa diposizione delle Autorità competenti per supportarle nell’accertamento della dinamica dei fatti”.

“La ditta del lavoratore coinvolto nell’incidente – spiega ancora Sogin, rimasta in costante contatto con l’ospedale di Pavia dove è ricoverato giovane operaio al quale esprime “la piena vicinanza” – è un’impresa italiana, di proprietà di un gruppo francese, specializzata in ambito nucleare e vincitrice di una gara fra realtà qualificate nei lavori di manutenzione. Sono in corso gli accertamenti tecnici e le attività finalizzate a ripristinare l’alimentazione elettrica ordinaria dell’impianto”.

L’incontro con i sindacati, già fissato per la giornata di domani, è stato annullato. Una nuova riunione si terrà a Roma nei prossimi giorni, non appena sarà stata fatta chiarezza sulle dinamiche dell’incidente.

IL GIORNO DOPO L’INCIDENTE – Nella giornata di oggi, infatti, si è reso necessario ricorrere, a causa del calo di tensione, a gruppi elettrogeni di emergenza per consentire l’attività e il personale in forza alla centrale ha lavorato a ranghi ridotti, con gli impiegati rimasti a casa.

Il sindaco di Caorso, Roberta Battaglia, è rimasta per tutta la giornata di ieri e quella di oggi, in costante contatto con Sabrina Romani, direttrice della centrale, oltre che con i tecnici Ausl e i vigili del fuoco. “L’incidente si è verificato in un edificio secondario dell’impianto – ha detto Battaglia -, senza comportare rischi per la sicurezza della centrale. Restano invece gravi le condizioni dell’operaio ferito, e auspichiamo possa riprendersi presto e che venga fatta chiarezza sulle cause di questo ennesimo incidente sul lavoro”.

I sindacati invece auspicano che Sogin non resti sorda davanti a questo campanello di allarme, investendo maggiormente in corsi di formazione e riducendo le attività date in appalto, dice Giancarlo Barbieri di Cisl. “Il cda di Sogin è scaduto da 4 mesi, credo sia necessario non indugiare ulteriormente – continua Barbieri – nel procedere a un rinnovo dei vertici aziendali, così come il Governo non dovrebbe procrastinare ulteriormente la scelta del deposito di scorie nucleari”.

“Chiediamo sia fatta luce – conclude Massimo Tarenchi di Cgil – sulla dinamica dell’incidente: vogliamo capire come sia stato possibile che un addetto a lavori di carpenteria sia rimasto folgorato”.

I SINDACATI “MOLTO PREOCCUPATI, FARE CHIAREZZA SULL’ACCADUTO” – “Ciò che è successo alla centrale di Caorso nel pomeriggio del 25 settembre ci preoccupa moltissimo. Chiediamo con urgenza di avere contezza di tutti i dettagli dell’infortunio di cui è stato vittima un lavoratore: va fatta piena chiarezza e invitiamo Sogin a condividere tutte le informazioni con i lavoratori e i loro rappresentanti”.

Cgil, Cisl, Uil di Piacenza insieme alle categorie dei metalmeccanici (Fim, Fiom, Uilm) e degli elettrici (Filctem, Flaei, Uiltec) affidano a una nota stampa il commento e le considerazioni dopo il gravissimo infortunio avvenuto mercoledì 25 settembre in un edificio del complesso della Centrale nucleare di Caorso (Piacenza).

“Prima di tutto esprimiamo tutta la nostra solidarietà al lavoratore rimasto folgorato e dichiariamo fin da subito la nostra disponibilità nei confronti della famiglia, a cui offriamo il massimo supporto. Da quello che abbiamo appreso, la criticità è da ricercare in un problema a una “blindosbarra” che, ancora in questi minuti, non è per nulla stato chiarito. Rispetto allo smantellamento e alla manutenzione di questi manufatti, ossia delle “blindosbarre” conduttrici di energia elettrica ad alto voltaggio, abbiamo chiesto e chiediamo ancora massima chiarezza. Incidenti così non ne devono accadere” – dicono i sindacati.

“Valuteremo inoltre se, come denunciato già in precedenza, la riduzione di personale da parte di Sogin, e il relativo ricorso a un crescente numero di lavori affidati in appalto influisca sui livelli di sicurezza delle operazioni”.

TAGLIAFERRI E CALLORI (FdI) “SCELTE GESTIONALI DA RIVEDERE” – Un’inversione di tendenza nelle scelte gestionali della Sogin, società pubblica che si occupa dello smaltimento e della gestione dei rifiuti radioattivi, dopo che un operaio è stato folgorato da una scarica elettrica nella centrale di Caorso (Piacenza) mentre stava lavorando a dei quadri elettrici.

Lo chiedono i consiglieri regionali piacentini Giancarlo Tagliaferri e Fabio Callori di Fratelli d’Italia in un’interrogazione, facendo il punto sull’incidente, le cui cause devono ancora essere accertate, e chiedendo alla Giunta di intervenire il prossimo 25 ottobre al tavolo sulla trasparenza sulla dismissione della centrale, a cui parteciperà l’assessore regionale,

“Le organizzazioni sindacali si scagliano contro le esternalizzazioni della manutenzione interna alla quale, negli anni, si è affidata la Sogin. Al momento è previsto un vertice sulle modalità con cui vengono eseguite le gare d’appalto per le esternalizzazioni dei servizi, le garanzie di sicurezza generali nel sito e l’alta percentuale di vittime di incidenti che si riscontra nei dipendenti nelle ditte in appalto”, affermano i consiglieri.

La minore autonomia di gestione diretta dei siti sensibili sacrificata all’accentramento romano, secondo Tagliaferri e Callori, si configura come un ulteriore fattore che suscita dubbi sulla potenziale perdita di controllo sulla sicurezza. “Evidentemente – aggiungono – i dipendenti Sogin sono stati progressivamente ridotti invece di puntare su operatori interni altamente specializzati e adeguatamente formati per il delicato compito cui sono chiamati”.