Iniziano i lavori in tangenziale sud-ovest, ecco come cambia la viabilità

Cambia da lunedì 30 settembre la viabilità lungo la tangenziale sud-ovest di Piacenza per alcuni programmati lavori di consolidamento del corpo stradale.

In pratica, sarà istituito per tutto il mese di ottobre il senso unico sulla bretella di tangenziale che collega la città al ponte Paladini, con direzione da San Nicolò verso Piacenza.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e al fine di evitare situazioni di pericolo – fa sapere il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza -, è stata disposta la limitazione al traffico per tutte le categorie di veicoli, a partire dalla chilometrica 3+500 (nei pressi dell’intersezione che conduce a Gossolengo) fino alla chilometrica 6+200 (nei pressi della rotatoria di Via Turati) mediante l’istituzione di senso unico di marcia in direzione Piacenza.

Per i veicoli diretti verso sud-ovest (direzione Borgonovo, Gragnano) viene disposta la contestuale deviazione della circolazione dalla rotatoria di via Turati lungo la viabilità Comunale e Provinciale (Via Luigi Einaudi – S.P. N° 10 Padana Inferiore – S.P. n° 7 di Agazzano). Si segnala inoltre che è stata istituita la riduzione del limite di velocità a 50 km/h in corrispondenza del citato senso unico.

La limitazione, che comprensibilmente creerà disagi soprattutto nelle ore di punta al mattino e alla sera, sarà in vigore da lunedì 30 settembre fino a giovedì 31 ottobre 2019.