Ancora sole e caldo a Piacenza. Ma da mercoledì è atteso un calo delle temperature accompagnato da maltempo.

Secondo quanto riportano gli esperti di 3B Meteo, infatti, l'”estate settembrina” che in questi giorni ha caratterizzato in generale tutta l’Italia è destinata ad interrompersi bruscamente per la discesa di un fronte di aria fredda di origini artiche.

A Piacenza, in questa prima parte di settimana, sono previste per lunedì 16 e martedì 17 settembre due giornate con cielo sereno e massime fino a 30°C.

Come anticipato, il peggioramento ci sarà da mercoledì 18 settembre: secondo quanto riporta Arpae, al mattino è attesa in pianura nuvolosità variabile con probabili rovesci temporaleschi, sui rilievi nuvolosità variabile; nel pomeriggio nuvolosità variabile con probabili rovesci temporaleschi; dalla sera molto nuvoloso.

Le temperature minime del mattino saranno comprese tra 13 °C sui rilievi e 19 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 20 °C sui rilievi e 24 °C in pianura.