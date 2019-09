Investita mentre attraversa in via Emilia Pavese, ferita donna di 82 anni

Sono gravi le condizioni di un’anziana rimasta coinvolta in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio lungo via Emilia Pavese a Piacenza.

E’ accaduto intorno alle 15, all’altezza della caserma della Guardia di Finanza. Secondo una prima ricostruzione, la donna, di 82 anni, che procedeva in bicicletta e pare stesse attraversando la strada, è stata investita da una utilitaria che sopraggiungeva in quel momento.

Finita a terra dopo l’impatto, la donna ha riportato un serio trauma cranico. Per soccorrerla è intervenuta l’ambulanza della Croce Rossa insieme all’automedica. Dopo le prime cure è stata condotta in ospedale: dalle informazioni raccolte non si troverebbe fortunatamente in pericolo di vita.