Investito da un furgone, bambino a Parma in gravi condizioni

Sono molto gravi le condizioni di un bambino di 11 anni rimasto vittima di un incidente nel pomeriggio di venerdì 20 settembre.

Il fatto è accaduto in via Roma a Vigolzone (Piacenza): da una prima ricostruzione pare che il bambino stesse attraversando la strada quando – per cause da chiarire – è stato investito da un furgone che sopraggiungeva in quel momento.

Scattato l’allarme, è partita la macchina dei soccorsi e sul posto è intervenuta l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Rivergaro; contemporaneamente è stata allertata anche l’eliambulanza da Parma, atterrata nei pressi del cimitero comunale.

Dopo le prime cure, il bimbo è stato trasferito in volo in codice rosso all’ospedale Maggiore della città ducale. Dei rilievi si occupano i carabinieri.