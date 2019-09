La Biblioteca di Strada riprende l’attività, il 9 torneo di briscola

Riprendono a pieno ritmo le attività della Biblioteca di strada dell’Infrangibile a Piacenza, che questa sera dedicherà il consueto pic-nic del giovedì al tema “C’era una volta”, mentre domani, 6 settembre, come ogni venerdì dalle 17 alle 19.30 invita a presentarsi per giocare a carte: un “allenamento” in vista del torneo di briscola che prenderà il via il 14 settembre, per il quale si accoglieranno da lunedì 9 le iscrizioni.

I partecipanti potranno registrarsi negli orari di operatività della struttura, fino alle 16.30 di sabato 14; le coppie saranno formate per estrazione casuale e sono previsti premi per tutti.

Ricomincia con regolarità anche il calendario delle aperture, garantite il lunedì dalle 10 alle 12 dall’associazione ApertaMente, nonché il lunedì, martedì e mercoledì dai volontari presenti tra le 16.30 e le 19. Il giovedì, dalle 9 alle 19, è in funzione lo Sportello comunale dei Cittadini e della Partecipazione.

Diverse iniziative sono ancora in fase di programmazione, ma sono già state fissate le suggestioni che ispireranno le prossime serate conviviali del giovedì: “Non da soli” il 12 settembre (quando si giocherà anche a tombola), “Dimmi quando tu verrai” il 19, mentre il 26 settembre i pic-nic si congederanno con un “Grazie, arrivederci”. Non mancherà, sabato 21, una cena speciale sul tema del tempo che scorre, mentre martedì 24 ci sarà un nuovo appuntamento con la serata della legalità proposta dall’associazione 100×100 in Movimento, in occasione della quale sarà allestita anche una pesca di beneficenza.