La Canottieri Ongina impatta con Busseto (2-2) nel primo test pre-campionato

Inizia con un pareggio (2-2) il cammino pre-campionato della Canottieri Ongina, formazione piacentina al via della prossima serie B maschile nel girone B.

Nei giorni scorsi, la squadra allenata da Mauro Bartolomeo ha inaugurato il calendario dei test ricevendo la visita a Monticelli dei parmensi dell’Acl Busseto Volley (dove milita anche l’ex Daniel Codeluppi), prossima rivale nel raggruppamento della serie cadetta. In una partita informale fin da subito dai toni agonistici accesi e talvolta eccessivi, le due squadre si sono confrontate a viso aperto, con i padroni di casa che hanno conquistato primo e terzo set e con gli ospiti a segno nella seconda e nella quarta frazione.

Nell’occasione, coach Bartolomeo è partito schierando un 6+1 che contemplava Boschi in palleggio, Miranda opposto, Caci e Amorico in banda, De Biasi e Fall centrali e Cereda libero, dando spazio strada facendo a tutta la panchina eccezion fatta per il giovane libero Corrado Rossi.

“Venivamo – commenta coach Bartolomeo – da una settimana con carichi importanti di pesi e quindi eravamo un po’ “imballati”. Alcuni spezzoni di gioco si sono visti, mentre per quanto riguarda il nervosismo posso capire ma non giustificare. In ricezione potevamo fare qualcosa di più. Nel complesso, è mancata un po’ la gestione della palla in alcuni situazioni, soprattutto negli elementi più esperti, mentre i giovani hanno fatto vedere qualcosa in più sotto questo punto di vista. Il nostro muro non è ancora settato e quindi abbiamo pagato dazio in alcune situazioni in questo fondamentale”.

Stasera (martedì) alle 20,15 nuovo test casalingo, sempre al palazzetto di via Edison a Monticelli, questa volta con i bresciani del Valtrompia Volley, altra formazione prossima rivale in campionato.

CANOTTIERI ONGINA-ACL BUSSETO VOLLEY 2-2

(25-21, 15-25, 25-16, 20-25)

CANOTTIERI ONGINA: Boschi 2, Caci 11, Fall 5, Miranda 10, Amorico 3, De Biasi 15, Cereda (L), Ferrari Ginevra 1, Perodi, Penè 4, Kolev 4, Piazzi 2. N.e.: Rossi (L). All.: Bartolomeo

ACL BUSSETO VOLLEY: Silva, Ruozzi, Beltrami, Codeluppi D., Testagrossa, Bonante, Ollari (L), Cattani, Gotti, Orsi, Moroni. All.: Codeluppi A.

Foto di Andrea Scrollavezza