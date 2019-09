Si stacca un “listellone” di legno dalla facciata del palazzo e intervengono i vigili del fuoco e la polizia municipale.

E’ accaduto nel tardo pomeriggio del 27 settembre in via Genova a Piacenza, quando un singolo componente del rivestimento in legno della facciata dell’edificio, di recente realizzazione, è precipitato sul marciapiede sottostante. In quel momento fortunatamente nessun pedone era in transito.

Foto 2 di 2



Sono così intervenuti i vigili del fuoco che hanno recintato la zona e interdetto il passaggio del tratto di marciapiede interessato (nelle foto). Contestualmente verranno eseguite le verifiche su tutta la facciata dell’edificio.