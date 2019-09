La Gas Sales presenta Cavanna “Contento di essere qui, porto la mia esperienza”

Il ruolo del palleggiatore è un ruolo importante, specie per gli equilibri di una squadra e Maximiliano Cavanna, argentino classe ‘88, lo sa bene ed è pronto a mettersi a disposizione della Gas Sales Piacenza per la nuova avventura che attende la società piacentina nel campionato di SuperLega Credem Banca.

Il nuovo palleggiatore è stato presentato ufficialmente alla stampa questa mattina nella sede di Rossetti Market ad Alseno, sponsor già nella scorsa annata e che in questa stagione sarà presente sulle casacche dei biancorossi. Ad accompagnare Maximiliano Cavanna erano presenti il direttore sportivo Aldo Binaghi e il compagno di reparto Matteo Paris.

È toccato a Giuseppe Rossetti, titolare di Rossetti Market e padrone di casa, aprire la conferenza per un saluto di benvenuto. Il proprietario del grande magazzino conferma la sua attenzione e una certa sensibilità nei confronti dello sport piacentino: non solo volley, ma anche calcio in quanto patron della squadra del Vigor Carpaneto, militante nel campionato di serie D.

“Sono contento di essere al fianco della Gas Sales e di poter dare un contributo a chi sta facendo tanti sforzi per portare avanti lo sport piacentino. Ho avuto modo di notare che anche altre aziende importanti del territorio sono scese in campo, entrando come sponsor della Gas Sales Piacenza. Sono molto orgoglioso di proseguire questa avventura”.

Ospite fisso Banca di Piacenza, partner organizzativo che accompagna dalla scorsa stagione la Gas Sales Piacenza: presente Mariano Guarnieri, direttore della filiale di Fiorenzuola d’Arda: “Conosco da anni la famiglia Rossetti, così come conosco la Gas Sales, che rappresenta quella piacentinità che la nostra Banca vuole sempre sostenere e proprio per questo motivo siamo molto felici di essere vicino a queste due realtà”.

Spazio poi a Maximiliano Cavanna che si è presentato ai giornalisti presenti: “Sono contento della chiamata della Gas Sales Piacenza e per questo ringrazio la società. Voglio fare bene insieme al mio compagno di reparto Matteo Paris e spero di guidare al meglio la squadra. Negli anni ho acquisito maggiore esperienza rispetto alla mia prima avventura in Italia, ora sono pronto. L’intesa con i compagni sta migliorando sempre di più, sono certo che questa squadra farà divertire.”

A contendere una maglia da titolare a Cavanna ci sarà Matteo Paris, uno dei trascinatori della Gas Sales Piacenza nella scorsa stagione: “La società si è mossa bene sul mercato e sono contento di condividere con Maxi questo anno che per noi sarà molto importante e diverso da quello concluso a maggio. Siamo molto motivati e aspettiamo tutti i nostri tifosi al Palabanca a sostenerci durante le partite”.

Al direttore sportivo Aldo Binaghi è toccato il compito di illustrare le motivazioni che hanno spinto la Gas Sales Piacenza a puntare proprio sul regista argentino: “Cavanna rappresenta un acquisto d’esperienza: è un giocatore che nel corso della sua carriera ha vinto sia a livello individuale sia a livello di club. Inoltre, ha già provato il nostro campionato e questo è molto importante. Siamo molto contenti: le prime uscite sono state positive, il ruolo del palleggiatore è difficile perché deve saper guidare al meglio la squadra, siamo conviti che riuscirà a trovare la giusta quadra con tutti i compagni.”