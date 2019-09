La giunta comunale di Gossolengo è pronta ad aumentarsi lo stipendio? E’ quanto chiedono con una interrogazione i consiglieri di “Insieme per Gossolengo” Silvia Arfini, Marta Boledi, Angelo Ghillani e Massimo Sartori.

“Con delibera di Giunta comunale n 115 del 3 agosto 2019 – spiegano -, abbiamo appreso della volontà, da parte della stessa Giunta, di aumentare eventualmente a partire 2020 gli stipendi per gli amministratori, mentre nel precedente mandato i componenti della giunta non avevano provveduto a nessun aumento e non avevano mai trattato tale argomento”.

“Nel caso in cui fossero applicati gli importi previsti dalla tabella A del D.M. 119/2000, pur con le riduzioni previste dalla legge finanziaria 2006, – specificano – vi sarebbe un considerevole aumento di uscite dal bilancio comunale per le indennità degli Amministratori, arrivando al raddoppio delle attuali indennità”. Per i consiglieri “l’aumento previsto potrebbe togliere risorse importanti per i servizi che il Comune di Gossolengo eroga alla popolazione, stimati in oltre 100mila euro per i prossimi 5 anni”: chiedono quindi “di conoscere le motivazioni che eventualmente porterebbero a questa scelta”.

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ROMA – Sempre i consiglieri di “Insieme per Gossolengo” con una seconda interrogazione chiedono di conoscere l’esito del bando, istruito dalla Provincia di Piacenza, al quale il Comune aveva partecipato per la riqualificazione di Piazza Roma: “Il Comune – è la domanda – potrà disporre del finanziamento auspicato?”.