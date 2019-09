“La lira di Orfeo”, al via rassegna di musica da Camera in Valnure e Valchero

Prende il via il 20 settembre alle ore 18 a Grazzano Visconti la prima rassegna concertistica di musica da camera organizzata dall’Unione Valnure Valchero in collaborazione con l’Associazione musicale “Piacenza bimbi in musica” e la direzione artistica del Maestro Graziano Beluffi.

Alla manifestazione, denominata “La lira di Orfeo”, hanno aderito i Comuni dell’Unione: Carpaneto, Gropparello, San Giorgio, Podenzano e Vigolzone.

“Vogliamo raccontare il territorio grazie alla musica e per questo abbiamo scelto luoghi caratteristici e dall’importante valore storico – spiegano gli organizzatori -, come il teatrino di Grazzano Visconti (20 settembre ore 18) dove furono rappresentate le opere sceneggiate dallo stesso Giuseppe Visconti, il salone d’onore del castello di San Giorgio (12 ottobre, ore 21) di notevole pregio architettonico, la chiesa dedicata a Santa Maria Assunta di Gropparello ( 19 ottobre ore 21) di struttura d’ispirazione neogotica, il millenario Oratorio di San Giacomo in loc. Caselle di Podenzano (20 ottobre, ore 18) interamente restaurato tra il 2008 e il 2009 e al cui interno è stato rinvenuto un affresco databile tra XIII e XIV secolo ed infine la sala Bot (26 ottobre, ore 21) all’interno del Palazzo Municipale di Carpaneto nota per essere interamente affrescata con opere del grande artista piacentino Osvaldo Barbieri – detto Bot –vissuto tra il 1895 e il 1958″.

Gli artisti, tutti di grande spessore artistico, eseguiranno brani musicali che spaziano dal Rinascimento al ‘900 selezionati anche in base alla relazione storica con i luoghi.

Al termine dei concerti, seguirà una degustazione di prodotti locali a cura di “La Strada dei Vini e dei Sapori”.

In concerti sono tutti ad ingresso libero

PROGRAMMA

Venerdì 20 settembre, ore 18.00

Grazzano Visconti, teatrino del castello

Concerto del DUO voce e liuto

Pili e Lonardi

“Il Rinascimento e l’arte di cantare al liuto”

Musiche di Cara, Trombincino, Arcadelt, Orlando di Lasso, Gorzanis ecc

Sabato 12 ottobre, ore 21.00

San Giorgio P.no, salone d’onore del castello

Concerto del DUO violino e pianoforte

Pianezzola e Perugini

“Il Romanticismo Europeo”

Musiche di Beethoven, Frank

Sabato 19 ottobre, ore 21.00

Gropparello, chiesa di Santa Maria Assunta

Concerto del chitarrista

Andrea Dieci

“Repertorio del Novecento Storico”

Musiche di Vill. Lobos, Tarrega, Castelnuovo-Tedesco, Ponce, Poulenc

Domenica 20 ottobre, ore 18.00

Podenzano, Oratorio di San Giacomo

Concerto del fortepianista

Ruggero Laganà

“Il Classicismo Viennese”

Musiche di Haydn, Beethoven, Mozart, Clementi

Eseguito su fortepiano Clementi originale (1810/1812)

Sabato 26 ottobre, ore 21.00

Carpaneto P.no, Sala Bot all’interno del Municipio

Concerto del DUO violoncello-pianoforte

Mainardi e Tolomelli

“Novecento Storico Mitteleuropeo”

Musiche di Mainardi, Schumann, Busoni