La nuova scuola paritaria Sant’Orsola si presenta alla città

Il Vescovo Mons. Gianni Ambrosio, alla presenza delle Autorità cittadine, ha benedetto i locali in Via Campo della Fiera nei quali verrà aperta la scuola primaria Paritaria Sant’Orsola, per bambini dai 5 agli 11 anni.

All’inaugurazione hanno preso parte anche il vice sindaco Elena Baio, insieme al prefetto Maurizio Falco, il questore Pietro Ostuni e Michele Piras, comandante dei carabinieri di Piacenza, insieme a Corrado Sforza Fogliani, presidente del comitato esecutivo della Banca di Piacenza, i parlamentari Tommaso Foti, Elena Murelli, Pietro Pisani. A rappresentare la Provincia Maria Rosa Zilli.

La nuova scuola elementare (che nasce con il sostegno della Banca di Piacenza) inizierà ufficialmente l’attività didattica lunedì (16 settembre), contemporaneamente alle altre scuola e raccoglie il testimone dall’esperienza pedagogica dell’Istituto Orsoline.

Presenta una proposta didattica innovativa e di eccellenza, caratterizzata dal forte potenziamento dell’inglese nel percorso curriculare.

Il percorso si completa con attività facoltative come doposcuola e laboratori offrendo una proposta educativa integrale nella quale la socializzazione con i compagni, i giochi, i laboratori creativi, lo sport e l’aiuto allo studio concorrono alla formazione del bambino nel solco della tradizione educativa cristiana (www.istitutosantorsola.it).

Ente gestore della scuola è la Cooperativa Santa Giustina, presieduta dall’ing. Enrico Braghieri. Coordinatrice didattica, la prof. Donatella Vignola.