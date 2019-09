La polizia celebra il patrono San Michele Arcangelo.

Come da tradizione, lunedì 30 settembre, gli agenti della Questura hanno raggiunto la chiesa di San Giovanni in Canale per la messa dedicata al loro protettore.

Foto 2 di 2



Alla cerimonia, presieduta da Monsignor Luigi Chiesa, Vicario Generale della Diocesi, hanno preso parte le autorità militari e civili, riunite nella basilica medievale.