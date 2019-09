La questura chiude per 10 giorni bar a barriera Roma

La Questura di Piacenza ha disposto la chiusura, per 10 giorni, del bar Mir Mar a barriera Roma.

Il provvedimento è stato assunto in ottemperanza agli obblighi previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Tra giugno e agosto la polizia è intervenuta 4 volte per attività di controllo, riscontrando tra gli avventori persone con precedenti per diversi reati tra cui spaccio, rissa, resistenza a pubblico ufficiale, truffa, estorsione.

Sempre in zona le forze dell’ordine sarebbero intervenute più volte, per risse avvenute in zona nel periodo estivo.