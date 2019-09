La Teco completa l’organico, arriva la lituana Paskauskiene

LA TECO COMPLETA L’ORGANICO, ARRIVA LA LITUANA RUTA PASKAUSKIENE

Inserita una pongista esperta che ha alle spalle 3 olimpiadi , 7 Titoli europei 2 Coppe Ettu.

La musica non cambia in casa magiostrina, l’organico di serie A-1 prosegue nel tempo con coerenza e con una linea ben precisa dove le atlete cresciute in casa e la valorizzazione di giovani del proprio settore giovanile vengono abbinate a pongiste esperte e di qualità.

Così dopo Zhang Mo, wang yu , Negrisoli laura , stbrikova renata ecco arrivare Ruta Paskauskiene ( Lituania ) senza dimenticare il tecnico Vesna Ojstersek

RUTA PASKAUSKIENE

Come Negrisoli e Stribikova si tocca la soglia anagrafica dei quaranta ma testa e braccio ancora hanno da dire la loro, arriva in casa piacentina con un curriculum davvero invidiabile. Tre olimpiadi Atlanta, Sydney e Pechino, ben 15 medaglie europee con 7 titoli 1 argento e 7 bronzi conquistati nelle varie gare di singolo, doppio e doppio misto. Con il club di Berlino ha vinto ben 2 coppe Ettu cioè championship, la massima espressione di un club a livello europeo. E’ una pongista molto conosciuta a livello internazionale quindi una presenza importante che conferma e premia la credibilità, l’affidabilità che il club di Cortemaggiore si è costruito nel suo trentennale d’esperienza .

ORGANICO COMPLETATO

C’era da ricomporre un organico proseguendo la nostra linea di sempre siamo partiti da una base giovanile di primo piano, partendo con il gioiellino di casa Barani Arianna abbinata all’altra azzurrina promettente Roncallo Valentina e Nino Martina, l’esigenza era quella di affiancare a tanta gioventù qualcosa di importante ed ecco arrivare la russa Sabitova Valentina pongista senza classifica internazionale ma il valore tecnico pongistico vale come l’asso Russo Noskova, e in ultimo appunto ecco arrivare un ondata di esperienza con Ruta Paskauskiene.