La visione femminile della scrittura, incontro al teatro Trieste 34

“La visione femminile della scrittura”, questo il titolo del terzo incontro promosso da Epikurea con il patrocinio del Comune di Piacenza.

Il 3 ottobre, dalle 20 e 30, il teatro Trieste 34 ospiterà il dialogo di 3 donne che avrà la scrittura come filo conduttore: Chiara Ferrari, insegnante, giornalista, esperta di storia e cultura popolare, autrice di saggi sulla canzone d’autore e di protesta in Italia, nonché di diversi libri pubblicati da Officine Gutenberg; Antonella Lenti, corrispondente dell’Unità negli anni 80, poi direttrice de Il Corriere Padano e vice caposervizio a Libertà, ha raccontato la sua battaglia contro il cancro in “Tra le braccia di Fritz”; Nadia Paola Matrone, operatrice di luce, artista espansa, studiosa e ricercatrice spirituale, ha scritto “100 modi per esprimere il sacro femminile” e “Sinfonia d’Amore”.

Modera l’incontro Roberto P. Forti, divulgatore culturale.