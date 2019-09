Ladri in azione in via Arata, rubati gioielli per 10mila euro

Ladri entrano in un appartamento in via Arata a Piacenza e arraffano oro e gioielli per un valore di 10mila euro.

I proprietari si sono accorti che qualcuno si era introdotto nella loro abitazione quando hanno fatto rientro a casa, nel tardo pomeriggio di lunedì 16 settembre. Hanno notato che la serratura della porta d’ingresso era stata scassinata e trovando poi l’appartamento a soqquadro.

Hanno chiamato il 113 e sul posto si sono portati gli agenti della squadra volanti per raccogliere la denuncia. Indagini sono in corso da parte della polizia per risalire agli autori del furto.