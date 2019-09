L’annuncio di Marco Gatti: “Roberto Pighi sarà il nuovo presidente del Piacenza”

“Roberto Pighi sarà il nuovo presidente del Piacenza Calcio”. Ad annunciarlo a sorpresa l’attuale presidente Marco Gatti.

“Oggi ho incontrato a pranzo Roberto Pighi – ha detto Gatti, visibilmente emozionato, intervenendo in diretta a Telelibertà – al quale ho chiesto la disponibilità per poter diventare il presidente del Piacenza Calcio”. “E’ stata una settimana particolare, ho preso questa decisione perché non mi sento più di proseguire la mia avvenuta come presidente, rimarrò come socio e cercherò di essere il più presente possibile. Roberto mi ha dato la sua disponibilità e di questo lo ringrazio”.

“Adesso ci saranno i tempi tecnici – precisa Gatti – ma appena sarà possibile ci sarà il passaggio di consegne. I presidenti possono cambiare, rimane una cosa che è il tifo per la propria squadra del cuore, sempre forza Piace”.

“Ci sono delle garanzie di supporto su questo invito che mi ha fatto Marco che confermano che la famiglia Gatti sarà la maggiore azionista del Piacenza Calcio, se posso dare una mano lo farò volentieri” – le prime parole di Pighi.

Una decisione arrivata a sorpresa, giunta però dopo alcuni giorni di grande tensione per le polemiche scoppiate con il caso Cacia e sfociata in una contestazione di parte della tifoseria sabato sera prima della gara con il Carpi. Episodi che, si può immaginare, abbiano avuto un peso importante in questa scelta.