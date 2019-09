“L’attualità dell’economia europea e mondiale”, incontro al Rotary Fiorenzuola

Gruppo Piacentino

“L’ATTUALITA’ DELL’ECONOMIA EUROPEA E MONDIALE”

Proseguono le conviviali del Rotary Fiorenzuola d’Arda: quello di venerdì 20 settembre, alle 20,30, sarà il terzo appuntamento dell’anno rotariano 2019/2020. La location rimane il ristorante “La Finestra sul Po” di Monticelli d’Ongina.

In questa occasione, il tema centrale è legato all’attualissima situazione economica europea e mondiale. I mercati finanziari stanno vivendo un periodo di profonda incertezza essendo venuti meno i punti fermi del passato. Si prospettano alcuni scenari di difficile interpretazione che stanno mettendo a dura prova lavoratori, investitori ed imprese del nostro Paese.

La preoccupazione economica nazionale, aggiunta all’instabilità politica dell’ultimo mese, ha un equivalente anche a livello europeo dove si evidenziano elementi di altrettanta insicurezza: il prospettato rallentamento dell’economia tedesca, le dinamiche collegate alla Brexit, la crescente guerra commerciale che andrà a minare il ciclo economico non solo europeo ma anche mondiale.

I soci del Rotary Fiorenzuola d’Arda si troveranno a riflettere su tutto questo insieme a un relatore d’eccezione, il dott. Luca Bagato, economista in Borsa Italiana, docente universitario ed esperto di mercati finanziari.

Sarà un appuntamento di forte interesse che consentirà di confrontarsi e dibattere apertamente. Il Presidente Timpano, nella lettera di convocazione, conclude evidenziando che sarà un confronto secondo “lo stile rotariano, fuori da qualsiasi dimensione ideologica, per conoscere fatti e numeri, per farsi idee ragionevoli su ciò che succederà e per fare previsioni utili per le scelte professionali future”.