Lavori in tangenziale sud-ovest, cambia la viabilità per un mese

Cambia la viabilità lungo la tangenziale sud-ovest di Piacenza per alcuni programmati lavori di consolidamento del corpo stradale.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e al fine di evitare situazioni di pericolo – fa sapere il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza -, è stata disposta la limitazione al traffico per tutte le categorie di veicoli, a partire dalla chilometrica 3+500 (nei pressi dell’intersezione che conduce a Gossolengo) fino alla chilometrica 6+200 (nei pressi della rotatoria di Via Turati) mediante l’istituzione di senso unico di marcia in direzione Piacenza.

Per i veicoli diretti verso sud-ovest (direzione Borgonovo, Gragnano) viene disposta la contestuale deviazione della circolazione dalla rotatoria di via Turati lungo la viabilità Comunale e Provinciale (Via Luigi Einaudi – S.P. N° 10 Padana Inferiore – S.P. n° 7 di Agazzano). Si segnala inoltre che è stata istituita la riduzione del limite di velocità a 50 km/h in corrispondenza del citato senso unico.

Tale limitazione sarà in vigore da lunedì 30 settembre fino a giovedì 31 ottobre 2019.