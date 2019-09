Lega, da Piacenza due bus per la festa a Pontida

“Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con la grande festa della Lega, in programma a Pontida domenica prossima 15 settembre”.

Lo scrive in una nota la segreteria provinciale della Lega di Piacenza, che informa: “Organizzeremo 2 pullman (gratis) per partecipare all’evento: la partenza è prevista nella mattina di domenica alle ore 7 e 30 dal parcheggio della Multisala Uci Cinemas (Via Corrado Visconti). Per partecipare – spiegano dalla segreteria – occorre prenotarsi entro giovedì 12 settembre (sino alle ore 20) al numero 339-3055288 (Lorella)”.

“All’appuntamento – fanno sapere – parteciperanno anche gli esponenti locali del Carroccio, oltre al consigliere regionale Matteo Rancan, al deputato Elena Murelli, al senatore Pietro Pisani ed al commissario provinciale della Lega, Corrado Pozzi”. Pontida 2019 si preannuncia come un appuntamento molto importante per il nostro partito – sottolineano infine – al centro di nuove e decisive sfide per il futuro non solo del nostro territorio, ma anche della regione e dell’Italia intera. Fra gli appuntamenti più importanti della politica locale spiccano, infatti, le prossime elezioni regionali, in cui la Lega sosterrà la candidatura di Lucia Borgonzoni a presidente”.