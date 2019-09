Legambiente, a Piacenza due posti per il Servizio Civile

Anche quest’anno Legambiente Emilia-Romagna dà la possibilità di partecipare al bando di servizio civile e dedicare un anno della propria vita a favore della sostenibilità ambientale.

Da inizio settembre, infatti, è stato aperto il bando per la selezione di 39mila 646 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile in Italia e all’estero. Possono partecipare tutti i giovani tra i 18 ed i 28 anni che vogliono aggiungere un’esperienza qualificante spendibile nel corso della vita lavorativa che nel contempo assicura una sia pur minima autonomia economica.

Il servizio civile volontario garantisce una forte valenza educativa e formativa e rappresenta una importante occasione di crescita personale, una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, contribuendo allo sviluppo sociale, ambientale, culturale ed economico del nostro Paese.

Legambiente mette a disposizione 5 posti in totale, 3 posti nella sede regionale a Bologna e 2 posti in quella di Piacenza a giovani appassionati alle tematiche ambientali che vogliono partecipare attivamente alla protezione dell’ambiente all’interno della più diffusa associazione ambientalista in Italia.

Il progetto messo a disposizione da Legambiente “Dalla consapevolezza all’azione: ambientiamoci con Legambiente” è consultabile sul sito:

https://www.legambiente.emiliaromagna.it/2019/09/11/servizio-civile-a-legambiente-aperto-il-bando-2019/

La scadenza per presentare le domande è il 10 ottobre 2019 alle ore 14 e devono essere presentate esclusivamente utilizzando la piattaforma DOL (Domanda On Line), raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo:

https://domandaonline.serviziocivile.it

Per avere maggiori informazioni è possibile contattare la sede Legambiente Emilia-Romagna al numero 051-241324, Via Massimo Gorki, 6-Bologna.