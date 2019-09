Letture in biblioteca e merende per i più piccoli, torna “Storie a merenda”

Ritorna dal 3 ottobre, nelle biblioteche di diversi comuni del piacentino, l’iniziativa “Storie a merenda”.

Il primo incontro sarà nella biblioteca di San Nicolò e si terrà giovedì 10 ottobre alle ore 16 e 30: possono partecipare tutti i bimbi fino a 6 anni per un pomeriggio di letture ad alta voce. Al termine, prevista una gustosa merenda.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Rottofreno; rientra in “Nati per leggere – Emilia Romagna” in collaborazione con “Vitamina L” e Ausl di Piacenza.

Ingresso libero a ogni appuntamento.

LA LOCANDINA CON TUTTI GLI APPUNTAMENTI