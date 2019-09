Per il momento si possono formulare soltanto ipotesi sulla vicenda della scomparsa di Massimo Sebastiani ed ed Elisa Pomarelli, perchè mancano ancora elementi oggettivi di prova.

In attesa di conoscere i risultati delle analisi dei campioni prelevati lunedì scorso dai carabinieri dei Ris dalla casa di Sebastiani.

Nella mattinata di mercoledì 4 settembre, ha parlato ai microfoni della trasmissione di Rai 1 Uno Mattina il generale Luciano Garofano, ex comandante dei Ris di Parma, scrittore ed autore televisivo.

Secondo Garofano, il protrarsi senza esito delle ricerche, avvalora l’ipotesi di una azione premeditata da parte di Sebastiani nei confronti della ragazza e non di un semplice “raptus”.

“I “raptus” normalmente sono azioni che espongono ad errori e a lasciare delle tracce – il suo commento -. Il fatto che queste due persone che stiamo cercando non siano state ancora ritrovate mi porta a pensare che ci sia qualcosa di diverso e più complesso. Ipotizzo quindi qualcosa di più articolato e preparato. Bisogna mettere insieme tutti i pezzi del puzzle: le testimonianze, la conoscenza approfondita dei due, tutto ciò che emergerà dall’analisi video e dei telefoni e da ciò che verrà raccolto dai Ris in casa. Avanzare ipotesi è sempre pericoloso – ha continuato -, però il trascorrere del tempo mi dà l’impressione di qualcosa di più tragico, e quindi di più preparato. Questo per una serie di motivi che attengono alla relazione tra i due e alla particolare psicologia di lui ed in seconda battuta di lei”.

Indubbiamente – ha poi spiegato Garofano – sarà importante aspettare l’esito dell’analisi delle tracce raccolte in casa e di tutti gli elementi che ci possono consentire di tracciare non solo la sua posizione ma anche il suo comportamento negli ultimi tempi. Mi è sembrato molto positivo la tempestività con la quale si è proceduto verso un’ipotesi più complessa e sopratutto questo nuovo modo di fare le ricerche – come diceva ieri il comandante provinciale dei carabinieri – più attento, più ristretto”.