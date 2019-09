“L’isola delle anime”: il silenzio parlante della Sardegna con Piergiorgio Pulixi alla Biffi Arte

Giovedì 27 settembre, alle ore 18, lo scrittore Piergiorgio Pulixi, sarà ospite alla galleria Biffi Arte di Piacenza (via Chiapponi, 39), dove presenterà il suo ultimo libro, “L’isola delle Anime” (Rizzoli), in colloquio con Mauro Molinaroli, nell’ambito dell’iniziativa “L’arte di scrivere”.

Un nuovo giallo, tinto di noir, in cui l’autore, ancora una volta e di più rispetto al precedente “Lo stupore della notte (Rizzoli), si spingerà molto oltre il genere stesso: in quella che sarà una minuziosa, profonda, indagine antropologica della propria terra d’origine, la Sardegna. E nell’esplorazione degli abissi, spesso imprevisti e disorientanti, della mente umana.

Li chiamano cold case. Le inchieste senza soluzione. Quando vengono confinate alla sezione Delitti insoluti della questura di Cagliari, le ispettrici Mara Rais ed Eva Croce ancora non sanno ancora quanto possa essere crudele un’ossessione. In compenso hanno già imparato quant’è dura la vita. Mara non dimentica l’ingiustizia subita. Eva vuole solo dimenticare la tragedia che l’ha spinta a lasciare Milano e a imbarcarsi per la Sardegna.

Separate dal muro della reciproca diffidenza, le sbirre formano una miscela esplosiva, in cui l’irruenza e il ruvido istinto di Rais cozzano con l’acume e il dolente riserbo di Croce. Le due finiscono in bilico sul filo del tempo, sospese tra un presente claustrofobico e i crimini di un passato lontano. Così iniziano a indagare sui misteriosi omicidi di giovani donne, commessi parecchi anni prima in alcuni antichi siti nuragici dell’isola. Ma la pista fredda si fa all’improvviso rovente. Il killer torna a colpire. Eva e Mara dovranno misurarsi con i rituali di un’ancestrale, primitiva religione, ingaggiando un duello mortale con i propri demoni.

Di seguito l’intervista a Piergiorgio Pulixi:

Scrittore sardo di noir: qual è il Suo rapporto con Massimo Carlotto e il collettivo Sabot?

Massimo Carlotto per me è stato ed è un grande maestro. Non soltanto uno scrittore di noir apprezzato in tutta Europa, ma anche una persona molto generosa che ha deciso di condividere la propria esperienza e professionalità con un gruppo di giovani autori, che andavano sotto il nome di Collettivo Sabot. E’ stata una splendida esperienza formativa: mi ha arricchito non soltanto dal punto di vista professionale, ma soprattutto umano.

Ormai è convinzione diffusa, anche tra gli esperti, che il noir abbia sostituto il romanzo sociale. Il Suo punto di vista in merito?

Credo che sia stato così per parecchi anni. Oggi – a mio avviso – il genere sta soffrendo un’inflazione di romanzi noir, gialli e polizieschi, la quale ha fatto sì che l’identità del genere entrasse in crisi. Secondo me il genere sta quindi attraversando un momento di cambiamento. Ma sono certo che lo stretto rapporto tra noir e realtà continuerà a essere la linfa vitale di questi romanzi.

Veniamo al libro, “L’isola delle anime”. Già il titolo appare altamente evocativo della Sardegna che descrive. Lo spiega brevemente?

La Sardegna soltanto apparentemente è un’isola, ma ad un occhio più attento costituisce un arcipelago di miriadi di isolette separate; non dal mare, ma da lembi di terra. Ogni paese è un’isola a sé. Questo può apparire paradossale, ma credo che leggendo il romanzo si percepisca la grande ricchezza di tradizioni, costumi, usanze e varianti linguistiche, molto spesso diverse perfino tra paesi distanti soltanto qualche chilometro l’uno dall’altro. Ogni paesino ha un’anima a sé. Il titolo gioca anche sul fatto che nell’Isola anticamente era piuttosto radicato un culto delle anime, attinente gli omicidi raccontati nel romanzo.

Il romanzo si regge fondamentalmente su due filoni distinti, ma complementari: il culto della Natura e della Dea madre in una terra ancora ancestrale e misterica e la conduzione delle indagini. Come si intrecciano i due piani?

Non è nemmeno detto che si intreccino. Questo sta ai lettori scoprirlo. Volevo semplicemente raccontare un dualismo molto forte tra la modernità con tutte le sue contraddizioni e l’ancestralità rappresentata dalla famiglia dei Ladu che ha deciso di vivere in una sorta di isola nell’isola, in una cristallizzazione sociale.

Diverse e complementari, persino fisicamente, anche le due protagoniste. Una impulsiva e intuiva, l’altra razionale e lungimirante. Vinceranno in qualche modo la loro battaglia personale e professionale contro il male?

E’ un romanzo in cui uno dei temi fondamentali è la rivalsa: personale, familiare e professionale. La citazione del proverbio sardo “Non temere i morti, ma i vivi” è provvidenziale: il male che Eva e Mara dovranno fronteggiare si troverà probabilmente dove loro meno se lo aspettano. Quindi in qualche modo più che altro dovranno vincere una battaglia contro le loro certezze e credenze, se vorranno arrivare alla verità.

Il passato ritorna presente…senza svelare troppo, che ricadute avrà questo sui personaggi?

Un percorso di crescita e per certi versi rinascita. Questa – per entrambe – sarà un’indagine trasformativa, dura, ma in un certo senso salvifica.

Un libro altamente filosofico e spirituale: sacrificio, colpa, espiazione, perdono verso la natura e verso l’uomo avvolgono tutti i personaggi. Da scarsa conoscitrice di gialli contemporanei – a cui si sarà appoggiato- mi vengono subito alla mente Dostoevskij e il panta rhei eracliteo…

Senza dubbio. Credo che di questi tempi questo genere letterario non debba più rinchiudersi in recinti di genere, ma lavorare su un’ibridazione con altri generi letterari, aprendosi a tematiche profonde e importanti. Per esempio, oltre a quelle citate, un tema di rilievo è la maternità. Più sfumature di genere diverse vengono utilizzate, più si è in grado di restituire la complessità della psicologia umana e della nostra società.

Un testo di profonda indagine, non solo dei casi, ma anche della mente umana. Fino al fondo più buio delle sue ossessioni. Come convivono bene e male in quest’opera?

Danzano avvinghiati l’uno all’altro in maniera vorticosa, tanto che a volte è impossibile scinderli. Ma era il mio obiettivo. Volevo far impazzire la bussola morale dei lettori per mostrare loro quanto queste “entità” o “valori” possano essere relativi.

Una descrizione così fortemente antropologica della Sardegna e dei suoi antichi riti implica conoscenza e un legame profondi con la terra d’origine. Quanto ha contato per Lei questa componente?

Il legame con la mia terra è viscerale ed è stato la linfa vitale per poter scrivere un romanzo di questo genere. Le ricerche sull’antropologia sarda, sull’archeologia e le antiche tradizioni sono state le fondamenta su cui andare a erigere la struttura di fiction dell’opera.

Accanto ad ambientazioni che inquietano e spaventano, tra le pagine si respira un grande amore per la Natura. Vuole essere un messaggio?

Credo che sia semplicemente l’espressione di un sentire comune. Tutti ci stiamo rendendo conto che il nostro stile di vita non è più sostenibile: non soltanto per l’ambiente, ma anche per noi stessi. Stiamo perdendo il contatto con la Natura, noi che siamo sempre stati animali naturali. Non ho simpatie new age, né nient’altro di questo genere, ma credo che un sano ritorno alla Natura, o comunque ad uno stile di vita che ci renda più in sintonia con il mondo naturale, non possa farci che bene. Sia al fisico sia allo spirito.

Una scrittura musicale, dinamica e un viaggio sensoriale che rimane addosso: lirici, a tratti crudi, in altri momenti colloquiali. Come partecipa il dialetto sardo a questa alternanza?

Il dialetto viene utilizzato per caratterizzare i personaggi soprattutto, mentre la lingua sarda è presente con una manciata di frasi o parole per insaporire la narrazione, restituendo ai lettori la sonorità di questa lingua così antica e particolare. Questi innesti sparuti credo donino un’autenticità maggiore al testo.

I dialoghi sono molto piacevoli e azzeccati, spesso ironici, se non caustici. Ci sarà un bel lavoro alle spalle…

Sono di quella scuola che ritiene che “quando il personaggio parla, prende vita”. Attraverso il dialogo il personaggio emerge in tutta la sua autenticità. Curo quindi i dialoghi in maniera particolare, cercando di renderli freschi, piacevoli e più verosimili possibile.

Nel romanzo l’ha influenzata qualche autore in particolare?

Viviamo tutti all’ombra di chi ci ha preceduti. Sono stato influenzato da molti autori sardi, a partire da Grazia Deledda, Salvatore Satta, Sergio Atzeni, fino a Giuseppe Dessì e al grande Marcello Fois. Molti dei quali citati nel libro. Nel romanzo ho appunto cercato di omaggiarli.

A livello narrativo, cambi di prospettiva, di ambientazione e colpi di scena sono continui, fino alla fine. Che risultati ha voluto ottenere?

Volevo che fosse un romanzo profondo e intenso, ma che al tempo stesso si leggesse molto velocemente. I capitoli sono scarni, veloci, ben alternati, in modo da imprimere un ritmo battente alla narrazione. I lettori amano le storie che si leggono d’un fiato: volevo che “L’isola delle anime” andasse incontro a questa loro esigenza.

Ancora protagoniste femminili, dopo “Lo Stupore della notte”, e non sono gli unici casi. Perchè questa scelta?

Perché, come diceva Groucho Marx, “Gli uomini sono donne che non ce l’hanno fatta”. Scherzi a parte, è il mio modo di omaggiare le donne; nella letteratura poliziesca estromesse per troppo tempo – purtroppo – dal ruolo di protagoniste. A favore di una sovrabbondanza di personaggi maschili. Per fortuna i tempi sono cambiati, e per certi versi è molto più interessante raccontare la psicologia di una donna a contatto col male, con il crimine e col buio di un’indagine per omicidio.

Si tratta del primo libro ambientato in Sardegna, la Sua terra. Come mai?

Lo insegna il grande Andrea Camilleri: “L’amore è una lente deformante”. Quando ami profondamente qualcosa o qualcuno, la visione è inficiata dai sentimenti, dalla visceralità delle emozioni. E ne risulta offuscata. Ho dovuto allontanarmi fisicamente dall’Isola e imparare a guardarla da un punto prospettico diverso, per coglierne gli aspetti più importanti con maggiore lucidità. Un’operazione non facile, che ha richiesto parecchi anni di tentativi.

Progetti in vista per il futuro?

Sicuramente ci saranno novità per la prossima estate.