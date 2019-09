Violenta lite nel tardo pomeriggio di domenica 15 settembre a Piacenza all’angolo tra via Pozzo e via Sansone.

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia per due volte nell’arco dello stesso pomeriggio.

Foto 2 di 2



La lite fra due persone di nazionalità straniera era scoppiata e sedata in un primo tempo dagli agenti, ma trascorse alcune ore i due sono di nuovo venuti alle mani. Pare per futili motivi.

Questa volta uno è finito in ospedale per essere medicato, trasportato dall’ambulanza della Croce Rossa di Agazzano, già a Piacenza per compiere un altro servizio.

Nella lite sono andate in frantumi alcune bottiglie di birra e anche un’auto posteggiata nella via è rimasta ammaccata.

Accertamenti sono in corso da parte degli agenti anche sulla base di alcune testimonianze.