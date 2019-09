Un’edizione tutta nuova della Festa Patronale e Fiera di San Maurizio quella in scena a Pianello Val Tidone (Piacenza) domenica 22 settembre.

Il tempo grigio e la minaccia di piogga non ha scoraggiato più di tanto i visitatori, che hanno affollato gli stand gastronomici e la bancarelle.

E se alla fine un po’ di pioggia è arrivata, ha risparmiato lo spettacolo in piazza degli sbandieratori di Cerreto Guidi, città toscana gemellata con Pianello, che hanno offerto le loro affascinanti coreografie dopo la sfilata in costume. Nelle foto e nel video alcuni momenti dello spettacolo.

Per tutta la giornata i Mercatini dell’Antiquariato e della Creatività per le vie centrali, il parco divertimenti e il mercato tradizionale in piazza Mercato.

E non poteva mancare il vino: all’interno del Valtidone Wine Fest 2019, sotto i tendoni si è tenuta la rassegna enogastronomica Pianello Frizzante con degustazione dei prodotti tipici e vini Doc frizzanti dei Colli Piacentini.

La fiera prosegue anche lunedì, ecco il programma:

Lunedì 23

Ore 15:30

In Piazza Umberto I° “Tradizionali giochi di San Maurizio” organizzati dall’Associazione Una Scuola da Favola e dalla Parrocchia, Circolo Anspi Oratorio San Domenico Savio

Per maggiori informazioni 377/1697128 oppure 0523/1885695 oppure proloco@pianellovaltidone.net.